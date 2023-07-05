Китай не візьме Далекий Схід і Сибір: Пономарьов пояснив ситуацію

Особлива політика експансії Китаю - одна з причин, чому Сполучені Штати не зацікавлені в розпаді Росії, вважає російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

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США не хочуть, щоб республіки, які вийшли з РФ, потрапили до зони впливу Китаю - Пономарьов / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Сценарій, згідно з яким весь Далекий Схід і Сибір самовизначаться як китайці, малоймовірний. Політика Китаю орієнтована на демографічну та економічну експансію, і саме тому Штати не зацікавлені в розпаді країни-агресора Росії – нові республіки не повинні потрапити до зони впливу КНР. У тому числі і у Сибіру розуміють, що повністю лягати під Китай не можна. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що не вірить в самовизначення Далекого Сходу і Сибіру як територій Китаю.

"Знов-таки в цьому житті все можливо, але я в цей сценарій не вірю. Китайці діють не так, а по-іншому. Їм набагато простіше проводити в тих краях демографічну та економічну експансію, скуповуючи все, що можна. Це одна з причин, чому сценарій розпаду Росії категорично не влаштовує США. Вони вважають, що, якщо Сибір буде сам по собі, або з'являться якісь сибірські республіки, то вони будуть набагато слабшими, неприкритими ядерною зброєю, а, значить, будуть потрапляти в зону впливу Китаю. Це їм категорично не подобається", - зазначив Пономарьов.

На його думку, і у Сибіру вважають, що повністю йти під патронат Китаю не можна.

Дивіться чат з Іллею Пономарьовим на Главреді:

"Але я думаю, що цього не станеться. З Китаєм треба дружити, мати хороші стосунки, торгувати, але лягати під нього в жодному разі не можна. Це дуже націоналістично налаштована сила. Люди, що живуть у Сибіру, все це розуміють", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Раньше Ілля Пономарьов розповів, що у Росії може статися сценарій військового перевороту. На його думку, процес піде дуже швидко після того, як окупаційні війська зазнають поразки в Україні.

Крім того, Пономарьов вважає, що прямого військового зіткнення Росії і НАТО не буде. На думку політика, обидві сторони не зацікавлені в розвитку подібного сценарію.

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