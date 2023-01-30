Кремль перекине нові війська в Курську область - місцевий губернатор

Губернатор Курської області країни-агресора Роман Старовойт заявив - найближчим часом в регіон прибуде додатковий контингент військ.

Кремль перекине нові війська в Курську область-губернатор Старовойт / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Губернатор Курської області країни-агресора, РФ, Роман Старовойт заявив - найближчим часом в регіон Кремль перекине додаткові війська. Про це повідомляє місцеве видання "Курські ізвєстія".

"Доручення дано, необхідно надати всебічну підтримку з прийому і розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якомога швидше приступили до виконання завдань щодо захисту державного кордону і забезпечення безпеки Курської області", − видав промову, повну канцеляристських штампів, цей чиновник.

До слова, місцева влада, заявляє, що Курська область, як регіон, що межує з Сумською областю України, неодноразово "була під українськими обстрілами".

Як повідомляє підконтрольне Кремлю видання "КоммерсантЪ", додаткові війська Міноборони РФ вже перекидало в Курську область в кінці весни і восени минулого року.

Правда, на минулому тижні, 25 січня, губернатор Старовойт говорив, що "ризик вторгнення українських військ в Курську область невисокий і що влада постійно займається зміцненням обороноздатності регіону".

Нагадаємо, раніше, в суботу, 14 січня, в Бєлгородській і Курській областях РФ трапилася чергова "бавовна".

"Стряслися вікна. Було дуже страшно! Причини виникнення подібного звуку, що налякав жителів мікрорайону поки не відомі", - пишуть очевидці.

До того потужні вибухи були в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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