Командир екіпажу SpaceX особисто привіз зі США допомогу для українських військових

Командир екіпажу SpaceX прилетів в Україну з допомогою для військових/ Facebook Oleh Kuts

Джаред Айзекман – американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 – прилетів в Україну і привіз допомогу українським військовим.

Про це повідомив радник-посланник посольства України у Польщі Олег Куць у Facebook.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще... привіз першу партію "смаколиків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", – написав Куць, оприлюднивши фото з Айзекманом на фоні літака.

Facebook Oleh Kuts

У той же час у дипломатичному представництві повідомили, що Айзекман прилетів особисто, щоб "хлопці на передовій отримали найнеобхідніше якнайшвидше", пише Укрінформ.

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

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Facebook Oleh Kuts

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, розпочався 12-ий день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Також повідомлялося, що російські війська знову намагаються увійти в Миколаїв. Вони вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, вони потрапили і в житловий будинок – зараз там пожежа.

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