Військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися РФ ядерним шантажем

План Кремля в плані ядерного шантажу країн НАТО простий, каже Олег Жданов, І полягає в спробі залякати Північноатлантичний альянс.

Олег Жданов / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Черговим етапом нагнітання ядерного шантажу намагається (поки, втім без особливого успіху) країна-агресор Росія намагається залякати країни НАТО.Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Ні, ці питання ніяк не пов'язані один з одним. Росія може спробувати вплинути на постачання зброї Україні від Заходу і пригрозити у відповідь наближенням до кордонів НАТО. Однак військовий потенціал Росії і НАТО не можна зіставити. Це дуже різні сили. Але постійну присутність біля кордонів Альянсу з ядерною зброєю Росія цілком може забезпечити.Залякування Північноатлантичного альянсу - програма, яку реалізує Російська Федерація. Мовляв, перестаньте допомагати Україні, інакше ми підемо війною і все тут розбомбимо.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. відео дня З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Путін погрожує розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про свої нібито "наміри" розмістити ядерну зброю на території Республіки Білорусь.

До 1 липня планують добудувати спеціальне сховище в РБ. За словами Путіна, Мінськ, мовляв,"не отримає контролю над ядерними зарядами".

У Білому домі сказали, що Вашингтон на даний момент не бачить ознак переміщення ядерної зброї в Білорусь з території РФ. Штати будуть надалі спостерігати за ситуацією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що плани Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі сигналізують про його страх. Путін зазнає поразки і намагається всіх лякати. При цьому російський директор порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Війна Росії проти України: