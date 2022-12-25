Китай цинічно виправдав свою позицію щодо війни в Україні та заявив про поглиблення співпраці з РФ

Глава МЗС Китаю заявив, що у ситуації щодо війни в Україні КНР дотримуватиметься "фундаментальних принципів об'єктивності та неупередженості".

Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією / kremlin.ru

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї цинічно заявив, що Китай не хоче "підливати масла у вогонь", а тому позиція КНР щодо війни Росії проти України є неупередженою. Ба більше, Ван Ї повідомив, що Китай надалі поглиблюватиме взаємодовіру та співпрацю з Росією. Про це повідомляє AP.

"Що стосується кризи в Україні (повномасштабної війни, - Главред), ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації", - цинічно заявив глава МЗС Китаю.

Він також звинуватив США в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай "рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю".

Окрім того, Ван Ї наголосив, що у 2023 році Китай поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю з Росією.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що якби Китай, який дотримується формального нейтралітету у війні, підтримав би Київ, така позиція змусила б Москву піти на завершення військових дій. За словами Зеленського, після нападу Росії діалогу Києва і Пекіна фактично немає.

У МЗС Китаю в жовтні після виступу Путіна на Валдаї, в якому він вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу, опублікували заяву за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ КНР і Росії.

У ній було сказано, що китайська держава підтримує Москву, політику Путіна, і затвердження РФ, мовляв, у якості "великої держави" на міжнародній політичній арені.

Нещодавно стало відомо, що глава Китаю Сі Цзіньпін дав завдання своєму уряду посилити економічну співпрацю з Росією. Пекін збирається купувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру. Співпраця, яка вже є наразі, допомагає знизити наслідки західних санкцій для країни-агресора і дозволяє вести війну проти України.

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