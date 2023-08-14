Боєприпаси та протитанкові засоби: США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ

США оголосили про новий пакет допомоги, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території.

https://glavred.net/world/boepripasy-i-protivotankovye-sredstva-ssha-obyavili-novyy-paket-pomoshchi-dlya-vsu-10493236.html Посилання скопійоване

Ентоні Блінкен повідомив про новий пакет допомоги США / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн для відбиття російської збройної агресії.

У пакет увійшли боєприпаси для артилерії і систем ППО, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу", - заявив він.

відео дня

За його словами, в новий пакет американської допомоги увійшли:

боєприпаси для артилерії та систем ППО;

протитанкові засоби;

додаткове обладнання для розмінування.

"Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", - додав Блінкен.

Раніше Німеччина передала Україні ще дві установки Patriot. Також в пакет, заявленому на сайті Міністерства оборони ФРН, увійшли Bandvagn, 155 мм боєприпаси, БПЛА VECTOR і інженерне обладнання.

Нагадаємо, агентство Reuters дізналося, що увійде в новий пакет допомоги США Україні. Допомога в $200 млн стане першим траншем з 6,2 млрд, які раніше були виділені в рамках повноважень президента США щодо скорочення військового потенціалу.

Нагадаємо, США ще не затвердили фінальний план навчання українських пілотів на західних винищувачі F-16, які мають розпочатися Цього місяця. Причина цього в тому, що європейські члени "коаліції винищувачів" досі не узгодили всі подробиці цього плану.

Інші новини: