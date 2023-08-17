Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

Країни Заходу продовжать "прокачувати" українське небо.

https://glavred.net/ukraine/vertolety-pvo-i-rakety-na-zapade-anonsirovali-moshchnuyu-pomoshch-dlya-ukrainy-10493995.html Посилання скопійоване

Невдовзі пакетами допомоги Україну можуть потішити ще три країни Заходу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Країни Заходу продовжують посилювати Україну зброєю та системами ППО. Про нові пакети допомоги Великої Британії та Швеції сьогодні, 17 серпня, анонсували у пресі. Натомість влада Чехії натякнула, що передасть ЗСУ свої Мі-24

Як повідомляє El Confidencial, Лондон уклав три контракти на поставку Україні засобів протиповітряної оборони на суму понад 114 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про контракт з Норвегією щодо поставки антидронних засобів UAS на понад 71 мільйон доларів.

Також, за даними ЗМІ, Україна отримає мобільну систему CORTEX Typhon - гармата для збиття дронів, для управління якої потрібно всього два оператори.

відео дня

Свою допомогу Україні на суму понад 270 мільйонів євро затвердила й Швеція. У межах пакету ЗСУ отримають боєприпаси і запчастини на близько 90 мільйонів євро.

Крім того, парламент Швеції схвалив продаж США ракет AMRAAM для України - це ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності, які запускаються з контейнерів уже наявних в Україні ППО NASAMS.

Окремо Чехія натякнула на передачу Україні своїх Мі-24, оскільки країна оновлює парк вертольотів сучаснішими "пташками" - UH-1Y Venom і AH-1Z Viper. Загалом у Чехії вже є чотири нові американські вертольоти, якими армія замінить радянську техніку.

Також сьогодні німецький уряд виділив Україні новий пакет військової допомоги. У транш, зокрема, ввійшли дві обіцяні ФРН установки протиповітряної системи IRIS-T SLS.

Війна в Україні та удари Росії

Станом на вечір 17 серпня російські окупанти штурмували позиції ЗСУ на шістьох напрямках, зокрема спробували повернути втрачені позиції неподалік Урожайного, але заслужено отримали "по зубах".

Тим не менше ворог, попри втрати, не припиняє бити по території України. Як зазначив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, наразі ППО України не спроможна збивати російські Х-22.

За даними Bloomberg, Росія хоч і відчуває певний дефіцит у ракетах, але продовжує їх виробляти попри накладені Заходом санкції. А The Washington Post писав про наміри Путіна збільшити виробництво "Шахедів", що заощадить використання високоточної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: