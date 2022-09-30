США введуть жорсткі санкції проти РФ: Вашингтон не визнає результати "референдумів"

США анонсували санкції проти Росії / Reuters

США оголосить нові жорсткі санкції проти Росії. Це відбудеться у п'ятницю, 30 вересня, у відповідь на результати "референдумів", які окупанти провели на окупованих українських територіях. Про це заявив представник Білого дому, повідомляє NBC News.

Америка переконана, що результати "референдумів" були фальсифіковані, тому ніколи їх не визнає.

Білий дім обіцяє продовжувати надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

"Референдум" на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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