Держдеп закликав громадян США негайно виїхати з Росії/ Reuters

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян негайно покинути територію Росії через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США. Зазначається, що американці, які проживають в РФ чи подорожують цією державою, "повинні негайно виїхати".

У Держдепі пояснюють, що це потрібно зробити через:

неспровокований і невиправданий напад російських військових на Україну,

можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки,

обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії.

Крім цього, серед перерахованих причин також зазначені COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси тощо.

Раніше повідомлялося, що 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Головною темою розмови було те, як змусити Росію зупинити війну проти України.

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