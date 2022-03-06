Держдеп закликав громадян США негайно виїхати з Росії

Американців просять покинути РФ через напад на Україну і можливе переслідування громадян США на території Росії.
Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян негайно покинути територію Росії через її вторгнення в Україну.
Про це йдеться у повідомленні Держдепу США. Зазначається, що американці, які проживають в РФ чи подорожують цією державою, "повинні негайно виїхати".
У Держдепі пояснюють, що це потрібно зробити через:
- неспровокований і невиправданий напад російських військових на Україну,
- можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки,
- обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії.
Крім цього, серед перерахованих причин також зазначені COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси тощо.
Раніше повідомлялося, що 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Головною темою розмови було те, як змусити Росію зупинити війну проти України.
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