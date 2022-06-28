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Кадиров отримав черговий безглуздий орден "За заслуги перед стоматологією"

28 червня 2022, 15:42

У свою чергу Рамзан Кадиров нагородив головлікаря орденом "імені себе".

Рамзан Кадиров, орден Кадирова
Рамзану Кадирову дали орден "За заслуги перед стоматологією" / Рамзан Кадиров

Президент Чечні і головний тік-токер РФ Рамзан Кадиров отримав орден "За заслуги перед стоматологією". Цю "нагороду" йому вручили за "досягнення на стоматологічній ниві". Про це він повідомив на своїй сторінці у ВКонтакте.

Таке рішення нібито прийняла стоматологічна асоціація Росії. "Нагороду" Кадирову вручили під час відкриття нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

У свою чергу "Дон-дон" нагородив головлікаря стоматологічної поліклініки орденом "імені себе".

Які нагороди є у Кадирова

У колекції Кадирова є багато дивних нагород:

  • почесний професор трьох навчальних закладів: Ісламського університету імені Кунта-Хаджі Кішієва, Сучасної гуманітарної академії та Чеченського державного університету;
  • медаль "За зміцнення кримінально-виконавчої системи РФ",
  • медаль "За боротьбу у сфері прав людини",
  • медаль "За внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва",
  • медаль "Герой Вітчизни",
  • орден "Честь Вітчизни",
  • зірка Героя Росії.

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Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні - сказав, що російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми.

Також стало відомо про те, що російські загарбники відібрали у евакуйованого з Авзовсталі українського воїна собаку і подарували Рамзану Кадирову.

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