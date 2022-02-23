Через україно-російський конфлікт різко зростуть ціни на продукти - Reuters

Через україно-російський конфлікт різко зростуть ціни на продукти / ua.depositphotos.com

Ескалація військового конфлікту між Москвою і Києвом призведе до того, що напевно зростуть світові ціни на продукти, які вже близькі до багаторічних максимумів. Про це повідомляє новинне агентство Reuters з посиланням на дані аналітиків і трейдерів.

Ескалація між двома країнами змусить покупців пшениці, кукурудзи та соняшникової олії шукати альтернативні шляхи поставок. І це викличе зростання цін.

За словами одного сінгапурського трейдера, торгові кораблі вже уникають заходити в акваторію Чорного моря через військові ризики. І тому перебої з поставками вже відбуваються.

Згідно зі свіжими даними, на Росію і Україну припадає близько 29% світового експорту пшениці, 19% поставок кукурудзи і 80% експорту соняшникової олії. Також трейдери стурбовані тим, що будь-яке військове втручання легко може вплинути на поставки і спровокувати боротьбу імпортерів за альтернативні поставки.

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Ціни на продукти в Україні

Раніше з початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.