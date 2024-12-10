Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо

Нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО.

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Перехоплення літаків РФ / колаж: Главред, фото: x.com/DefensieMin

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Винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох літаків РФ

Вони супроводжували літаки до кордону зони відповідальності НАТО

У п’ятницю, 6 грудня, два нідерландські винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу.

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Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

У п’ятницю два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24.

Після цього винищувачі ще раз піднялися на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

"Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

F-35 / Інфографіка: Главред

Удари по авіації РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч з 12 на 13 жовтня у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів на російському військовому аеродромі "Оренбург-2".

Також відомо, що 13 жовтня, недалеко від лінії фронту, приблизно за 50 кілометрів, було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Удар по літаку країни-агресора РФ міг завдати український винищувач F-16 Fighting Falcon.

Крім того, українські військові у ніч на 10 жовтня завдали вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея країни-агресорки Росії. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

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