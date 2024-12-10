Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо

Марія Николишин
10 грудня 2024, 01:09
148
Нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО.
Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо
Перехоплення літаків РФ / колаж: Главред, фото: x.com/DefensieMin

Коротко:

  • Винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох літаків РФ
  • Вони супроводжували літаки до кордону зони відповідальності НАТО

У п’ятницю, 6 грудня, два нідерландські винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу.

відео дня

Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

У п’ятницю два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24.

Після цього винищувачі ще раз піднялися на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

"Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо
F-35 / Інфографіка: Главред

Удари по авіації РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч з 12 на 13 жовтня у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів на російському військовому аеродромі "Оренбург-2".

Також відомо, що 13 жовтня, недалеко від лінії фронту, приблизно за 50 кілометрів, було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Удар по літаку країни-агресора РФ міг завдати український винищувач F-16 Fighting Falcon.

Крім того, українські військові у ніч на 10 жовтня завдали вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея країни-агресорки Росії. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

Читайте також:

Що відомо про літак Іл-20

Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками. Существует также Ил-20РТ, предназначенный для получения ракетно-космической телеметрии, пишет Википедия.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО F-35 російський літак
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал

Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал

00:15Україна
Влупив майже 6-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Влупив майже 6-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

22:57Синоптик
ЗСУ провели контрнаступ на важливому напрямку: комбат розповів про успіхи

ЗСУ провели контрнаступ на важливому напрямку: комбат розповів про успіхи

22:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Прийдуть злидні та хвороби: кого не можна пускати в дім 10 грудня - прикмети

Прийдуть злидні та хвороби: кого не можна пускати в дім 10 грудня - прикмети

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:00

Можна лише повчитися: ТОП-3 найкращих батьків за знаком зодіаку

01:48

Поглинають вологу з повітря: які рослини варто поставити у ванній

01:30

"Життя після..." існує": Олена Мозгова висловилася про жінок "за 50"

01:09

Винищувачі F-35 перехопили літаки РФ над Балтійським морем: що відомо

00:31

"Стояла і мене калатало": Сумська зізналася, чому й сьогодні ревнує чоловіка

У Росії починається "італійський страйк", Путін боїться бунту олігархів - ШапранУ Росії починається "італійський страйк", Путін боїться бунту олігархів - Шапран
00:15

Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал

09 грудня, понеділок
23:28

ЗСУ можуть отримати новий роботизований бойовий комплекс: чим він унікальнийВідео

22:57

Влупив майже 6-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

22:57

Зірка "МастерШеф" поділилася першими подробицями про вагітність

Реклама
22:36

Копії Альбіни: Джанабаєва показала, який вигляд мають її діти від Валерія Меладзе

22:33

Можливий навіть штраф: чому в заторі не варто вмикати пічку в автомобілі

22:19

ЗСУ провели контрнаступ на важливому напрямку: комбат розповів про успіхи

22:00

Бойова операція біля Керчі та запрошення до НАТО: головні новини України (дайджест)

21:46

Бабуся Нікіти Преснякова публічно знехтувала ним - деталі

21:39

Націлились на кордони: росіяни готуються до штурмів у ще одній області

21:31

Обов'язкова накопичувальна пенсія в Україні: хто і коли зможе отримати гроші

21:04

Звук такий, ніби навколо літає оса: пілот пояснив, навіщо вмикати режим польоту

20:58

Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

20:39

Є побоювання: чи може Путін перекинути військових з Сирії до України - Ступак

20:37

"Перезавантажуємо систему": Зеленський анонсував важливі зміни в арміїВідео

Реклама
20:36

"Жіноче щастя" буде пишним і квітучим: як доглядати за спатифілумом

20:15

"Вампіри" електроенергії: які прилади треба вимикати перед виходом з дому

20:11

Діє миттєво і без води: як зупинити гикавку за секунди - перевірений методВідео

20:03

Онука Софії Ротару показала, який зараз вигляд має її брат-утікач

20:00

Флот морських дронів СБУ перемагає у битві за Чорне море, - експерт про перший в світі бій морських дронів з літаками і вертольотами

19:56

ЗСУ підвищили безпеку у небі: українська ППО знищує балістику РФ - Рябих

19:48

Стягнули потужні підрозділи: армія РФ намагається відбити території на Курщині

19:45

Росіяни можуть змусити Путіна піти на територіальні поступки: яка причинаВідео

19:31

Потужний циклон мчить до України, регіони накриє мокрим снігом: відома дата

19:28

Як правильно чистити штучну ялинку: буде сяяти не гірше за живе дерево

19:17

В Україні готують зустріч щодо закінчення війни: у Зеленського розкрили деталі

19:00

Битва за острови Дніпра: чи піде Росія на ХерсонПогляд

18:55

Окупанти створюють плацдарм на Харківщині: ситуація змінюється - 3 ОШБр

18:47

Окупанти збільшили зону контролю та підбираються до важливого міста - DeepState

18:46

Зірка "Жіночого лікаря" завела новий роман через 9 місяців після розлучення

18:38

Щоб не розізлити змію: якими іграшками краще не прикрашати ялинку у 2025 році

18:36

Втеча Асада із Сирії - Зеленський назвав свою версію падіння режиму

18:35

"РФ вже на етапі підготовки": експерт попередив про загрозу застосування "Орешника"

18:29

Обмеження будуть жорсткими: графік вимкнення світла на 10 грудня

18:18

Лише 3 метри заввишки: який вигляд має найдорожча новорічна ялинка у світі

Реклама
18:15

Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

17:57

Росіянам не вдалася спроба форсування річки в Курській області - вони зазнали втрат

17:53

У Кремля є 6 місяців: фінансування війни в Україні може стати проблемою - Шапран

17:40

"Найкрасивіше освідчення в коханні": Дмитро Кулеба звернувся до коханої

17:38

Двоє львівських суддів вимагали 1 млн доларів хабаря: НАБУ викрило посадовців

17:29

США завдали "тактичного удару" по Росії: ситуація для Кремля погіршується

17:20

І каструлю бруднити не доведеться: як швидко зварити моркву для салату

17:11

Як заощадити на опаленні: експерти розповіли прості поради для тепла в домі

16:59

Як поставити ялинку, якщо немає підставки: прості ідеї за копійки

16:53

Проєкт 1+1 media з реінтеграції ветеранів та ветеранок "Життя після шрамів" переміг на престижній міжнародній премії

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти