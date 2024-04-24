"Інтенсивність буде вищою": Москва пригрозила новими ударами по Україні

Сергій Шойгу заявив про "зростання бойових можливостей ЗС РФ" і вибухнув погрозами.

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Сергій Шойгу погрожує новими ударами по території України / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив про плани Москви "підвищити інтенсивність" атак на Україну. Про це він сказав на колегії міноборони.

"ЗС РФ підвищать інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї в Україні", - цинічно заявив Шойгу.

За його словами, Росія збільшуватиме "випуск найбільш затребуваних зразків озброєння та військової техніки". Зокрема, він анонсував появу РОК С-500. Також Шойгу згадав про нібито "зростання бойових можливостей ЗС РФ".

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Крім того, глава міноборони РФ заявив, що окупаційна армія буде й надалі "вирішувати поставлені завдання з досягнення цілей "спецоперації" в Україні".

ЗРК С-500 - що про нього відомо С-500 "Прометей", 55Р6М "Тріумфатор-М" - російський зенітний ракетний комплекс. Розроблено в АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" як нове покоління зенітних ракетних систем, у якому передбачено застосувати принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних і аеродинамічних цілей, передає Вікіпедія. У травні 2021 року російський диктатор Путін заявив, що у ЗС РФ "понад 70 відсотків зенітних ракетних полків переозброєно на сучасні системи С-400". Також він анонсував постачання у війська комплексу С-500. У серпні в країні-агресорі РФ заявили, що система С-500 виробляється серійно, а восени того ж року С-500 почали надходити в збройні сили Росії.

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