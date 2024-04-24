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"Інтенсивність буде вищою": Москва пригрозила новими ударами по Україні

Анна Ярославська
24 квітня 2024, 08:59
Сергій Шойгу заявив про "зростання бойових можливостей ЗС РФ" і вибухнув погрозами.
Сергій Шойгу, запуск ракет
Сергій Шойгу погрожує новими ударами по території України / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив про плани Москви "підвищити інтенсивність" атак на Україну. Про це він сказав на колегії міноборони.

"ЗС РФ підвищать інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї в Україні", - цинічно заявив Шойгу.

За його словами, Росія збільшуватиме "випуск найбільш затребуваних зразків озброєння та військової техніки". Зокрема, він анонсував появу РОК С-500. Також Шойгу згадав про нібито "зростання бойових можливостей ЗС РФ".

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Крім того, глава міноборони РФ заявив, що окупаційна армія буде й надалі "вирішувати поставлені завдання з досягнення цілей "спецоперації" в Україні".

ЗРК С-500 - що про нього відомо

С-500 "Прометей", 55Р6М "Тріумфатор-М" - російський зенітний ракетний комплекс.

Розроблено в АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" як нове покоління зенітних ракетних систем, у якому передбачено застосувати принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних і аеродинамічних цілей, передає Вікіпедія.

У травні 2021 року російський диктатор Путін заявив, що у ЗС РФ "понад 70 відсотків зенітних ракетних полків переозброєно на сучасні системи С-400". Також він анонсував постачання у війська комплексу С-500.

У серпні в країні-агресорі РФ заявили, що система С-500 виробляється серійно, а восени того ж року С-500 почали надходити в збройні сили Росії.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Уранці в середу, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймається стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Російські окупанти обстріляли ракетами Синельникове у Дніпропетровській області. Ворог 19 квітня знищив будинок і вбив цілу родину. 6-річний хлопчик залишився сиротою. Росіяни відібрали в нього маму, бабусю, 14-річну сестру та 8-річного брата. Батько дитини помер ще рік тому.

Російські окупанти в ніч на суботу, 20 квітня, атакували Україну 7 ракетами, а також запускали розвідувальні безпілотники. Збити вдалося дві ворожі ракети.

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