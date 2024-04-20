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Окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет: збити вдалося не усі

Альона Вороніна
20 квітня 2024, 09:58
Частина ракет запускалися з Бєлгородської області РФ, інша частина – з акваторії Чорного моря. Також загарбники використовували розвідувальні дрони.
Окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет: збити вдалося не усі
Окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет/ коллаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти у ніч на суботу, 20 квітня, атакували Україну сімома ракетами, а також запускали розвідувальні безпілотники.

Збити вдалося дві ворожі ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – рф., а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

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Українська протиповітряна оборона знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

При цьому загарбники також застосовували розвідувальні дрони. Українська ППО знищила на півдні нашої держави три ворожі розвідувальні дрони – два "Орлан-10" та один "Суперкам".

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетний удар по Україні 20 квітня – що відомо

Нагадаємо, що в Одесі рано вранці прогримів вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

Також РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв вранці 20 квітня розповів, що внаслідок ворожої атаки був ушкоджений об’єкт інфраструктури. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали, житлові будинки не пошкоджені.

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