Іноземні військові вже в Україні: французький морпіх зробив гучну заяву

З початку повномасштабного вторгнення в Україні присутні французькі військові, але тепер їх кількість помітно примножиться.
Екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг в інтерв'ю Valeurs Acteurs зробив заяву щодо перебування іноземних військових на території України.
За його словами, французькі війська вже досить давно перебувають тут, а офіційне оголошення щодо їхньої відправки в Україну відобразиться лише на кількості військових.
Французький командувач підкреслив - інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття в Україну, а також бійців ЗСУ після навчань, аби перевірити правильність засвоєного матеріалу.
Щодо офіційного оголошення про відправку військ в Україну, Пер де Йонг прогнозує, що це станеться під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ 6 червня у Нормандії.
Хто такий Пер де Йонг?
Пер де Йонг - командувач полку морської піхоти Франції у відставці, віце-президент інституту Фемії та спеціаліст з геополітики.
Відправка військ НАТО в Україну
Нагадаємо, як пише WP, слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення військ в Україну російський диктатор Путін може використати як "блеф".
Полковник британської армії у відставці Глен Грант заявив, що іноземні війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні, однак наразі для Європи є альтернатива у вигляді постачання озброєння.
Нещодавно аналітик Наталія Глоба заявила про 5 можливих сценаріїв введення військ в Україну. Наразі західні партнери здійснюють стратегічні кроки в цьому напрямку.
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