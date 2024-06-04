Іноземні військові вже в Україні: французький морпіх зробив гучну заяву

Військові інспектори Франції понад 2 роки перебувають на території України, а незабаром їх стане ще більше.

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Війська Франції вже перебувають в Україні / Колаж: Главред, фото: nato.int, USNATO, ua.depositphotos.com



З початку повномасштабного вторгнення в Україні присутні французькі військові, але тепер їх кількість помітно примножиться.

Екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг в інтерв'ю Valeurs Acteurs зробив заяву щодо перебування іноземних військових на території України.

За його словами, французькі війська вже досить давно перебувають тут, а офіційне оголошення щодо їхньої відправки в Україну відобразиться лише на кількості військових.

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Французький командувач підкреслив - інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття в Україну, а також бійців ЗСУ після навчань, аби перевірити правильність засвоєного матеріалу.

Щодо офіційного оголошення про відправку військ в Україну, Пер де Йонг прогнозує, що це станеться під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ 6 червня у Нормандії.

Хто такий Пер де Йонг? Пер де Йонг - командувач полку морської піхоти Франції у відставці, віце-президент інституту Фемії та спеціаліст з геополітики.

Відправка військ НАТО в Україну

Нагадаємо, як пише WP, слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення військ в Україну російський диктатор Путін може використати як "блеф".

Полковник британської армії у відставці Глен Грант заявив, що іноземні війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні, однак наразі для Європи є альтернатива у вигляді постачання озброєння.

Нещодавно аналітик Наталія Глоба заявила про 5 можливих сценаріїв введення військ в Україну. Наразі західні партнери здійснюють стратегічні кроки в цьому напрямку.



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