Європа відправить війська в Україну: британський полковник назвав головну умову

Європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях в Україні, вважає Глен Грант.

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Підходи Заходу з використанням методів мирного часу для вирішення проблем воєнного часу не працюють, заявив полковник британської армії у відставці Глен Грант.

Як підкреслив він в ефірі Еспресо, Європа має почати допомагати Україні, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.

"Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На певному етапі це станеться", - каже співрозмовник.

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Водночас альтернативою може стати постачання в Україну великої кількості боєприпасів, обладнання та інших необхідних засобів.

"А Росія так і продовжуватиме рухатися вперед, крок за кроком, поки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: "Досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії", - додав Грант.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.

Як повідомлялося раніше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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