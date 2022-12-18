"Імперія почала слабшати": Папа Римський пояснив, чому Путін розв'язав війну проти України

Папа Римський Франциск вважає, що війна в Україні закінчиться ще не скоро.

Папа Римський Франциск не бачить закінчення війни в Україні / фото ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск заявив, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться, бо вона глобальна і в ній задіяно "багато рук". Про це повідомляє видання АВС.

"Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це глобальна війна ... Багато рук розмішують котел війни", - сказав Папа Римський.

Він переконаний, що війна почалась, бо "імперія почала слабшати".

"Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, як потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато", - додав Франциск.

Папа Римський назвав війну, яку розв'язав Путін проти України, жахливою та жорстокою.

"Це дійсно дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати", - додав Франциск.

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз триває війна лише між Росією і Україною.

Раніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

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