"Їх десь клонують": російський розвідник вигадав абсурдний фейк про українську армію

В Росії вигадали фейк про українських військових / ua.depositphotos.com

У Росії постійно вигадують абсурдні фейки про Україну та її армію. Так, розвідник спецназу Західного військового округу армії РФ заявив, що захисники України нібито клонуються.

"Серед особового складу противника дуже великі втрати. І таке відчуття, що їх завозять туди пачками, як ніби їх десь клонують", - заявив розвідник у коментарі для російського пропагандистського видання "РІА Новини".

Він додав, що якщо ввечері російська армія ліквідувала трьох воїнів ЗСУ і ще з десяток поранила, то вранці на позиції прибуває така ж кількість. "І так кожен день", - сказав окупант.

Також росіянин збрехав, що армія країни-агресорки нібито не стоїть на місці, а здійснює просування вперед.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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