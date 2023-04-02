"Йдуть на забій, як худоба": Фейгін пояснив, чому росіяни мовчки гинуть за Путіна

Російський опозиціонер переконаний, що росіяни не повстануть проти Путіна і після втрати Криму.

Фейгін пояснив, чому росіяни мовчки гинуть за Путіна / сайт Кремля, скріншот

Населення країни-агресорки Росії ніяк не буде реагувати на нову хвилю мобілізації для війни проти України і не повстане проти російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін.

"Путіна давно повинні були четвертувати за те, що він зробив. А зараз, забравши все, що було в середньостатистичного росіянина, його і далі підтримують. Спочатку він забрав в росіян економічну та політичну свободу. Потім в росіян забрали всі громадянські права й обіцяли, що ніколи не заберуть в них право на життя. І зараз цих середньостатистичних росіян кидають на забій в Україну", - пояснив Фейгін в ефірі Еспресо.

Російський опозиціонер переконаний, що росіяни не повстануть проти Путіна і після втрати Криму.

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"Путін почав забирати в росіян останнє – право на життя. Їх кидають на війну з Україною. І росіяни йдуть на забій, як худоба. Їх просто перемелюють на фарш в Україні. Звісно, це феномен. Для Путіна ж це порятунок і здивування. Він піде далі. І, якщо раніше я вважав, що є якась точка неповернення, то зараз я так не думаю. Росіяни не повстали, коли їх розбили в Харківській та Херсонській області. Не здивуюсь, що і після втрати Криму вони не повстануть проти путінського режиму", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно російський правозахисник, адвокат та опозиціонер Марк Фейгін заявляв, що диктатор Володимир Путін не зможе довго виправдовуватися перед росіянами за невдачі в Україні. Коли українські військові повернуть ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще матиме якийсь резерв для пропагандистських пояснень цієї невдачі, але далі цей резерв закінчиться, і всі побачать, що він невдаха.

"Якщо українські воїни відіб’ють частину окупованих територій на півдні або сході, то Путін ще зможе якось це виправдати перед росіянами, а от після втрати Криму він уже не відвертиться", - зазначив Фейгін.

Також Фейгін заявляв, що російський диктатор Володимир Путін сам привів війну на територію РФ. Тепер в Кремлі серйозно задумалися про те, що буде після повалення Путіна. За його словами, Путін навіть не міг припустити, що територією РФ літатимуть дрони.

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