'Хочуть смерті Путіна': Фейгін розповів, чи можуть російські еліти ліквідувати главу Кремля

Фейгін заявив, що для російських еліт було б комфортніше, щоб війни не було / Фото УНІАН, Reuters

Російське вище військове командування хоче, аби глава Кремля Володимир Путін якнайшвидше помер, проте саме командування не здатне на якісь радикальні дії щодо його усунення.

Таку думку висловив російський опозиційний політик і правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, для російських еліт було б комфортніше, щоб війни не було, а проблеми можна було розв’язувати поступово, виходячи з режиму санкцій. Однак попри незадоволення ситуацією, росіяни не здатні на активні антивоєнні дії.

"Навіть попри нарікання й невдоволення, про які періодично проривається публічна інформація, вони не готові чинити якісь дії. Вони хочуть, щоб усе зруйнувалося само, щоб Путін умер, чи його вбили, чи він отруївся грибами, але не дай боже самим суб’єктивізуватися, приймати якісь рішення", - розповів Фейгін.

Як зазначив правозахисник, на початку повномасштабного вторгнення в Україну військове керівництво РФ знало, що стан російського війська незадовільний. Проте, за словами Фейгіна, армія в РФ – це скоріше бізнес, тому вони не хочуть програвати.

"Вони не хочуть програти, оскільки поразка назавжди залишиться: програли Україні – то ви просто ніякі не вояки. По-друге – втратити армію, тобто їхній бізнес. Це ж для них бізнес, великий, гігантський, багатомільярдний бізнес. Подивіться останнє розслідування про Суровікіна, про Шойгу – вони ж усі мільярдери… Тому, безперечно, їхнє незадоволення викликано тим, що їх підвели під ситуацію війни, де питання не про заробити чи не заробити, а про жити чи померти, жити чи опинитися у в’язниці. Навіщо їм це, заради чого? Вони так добре жили", - розповів Фейгін.

Нагадаємо, нещодавно політолог Володимир Фесенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Натомість глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій. Він зауважив, що на Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

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