"Хоче в телевізор за будь-які гроші": експерт розкрив головну мету Пригожина

"Кухар Путіна" не любить бути в тіні. Йому потрібна частка публічної влади і впливу.

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Експерт розкрив головну мету Пригожина/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин хоче мати частку публічної влади і впливу. Він хоче бути не за лаштунками, а в центрі суспільної уваги.

Пригожин – некерований авантюрист, тому він зараз майже самостійний. Але він має силу, тому в країні-агресорці Росії його хочуть використати. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Він – авантюрист, тому некерований і майже самостійний. Таких до команди не беруть, бо невідомо, що він утне наступного дня. Але його хочуть використати. Він виявився впливовим, першим створив цю приватну військову кампанію і він має реальну силу. Тобто у нього є озброєні люди, які за командою можуть кудись піти і робити що завгодно, адже у зеків немає гальм", – зазначає політичний аналітик.

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

За словами Кочеткова, в РФ бойовики ПВК "Вагнера" вважаються найбільш "ефективними" з-поміж інших російських окупантів, тому що їм подобається вбивати, грабувати – це їхній природний стан.

Експерт зазначає, що Пригожин хоче частку публічної влади, а не за лаштунками. Він хоче мати вплив.

"Що з цього вийде – ніхто не знає, але для нього важливий процес. Він у центрі суспільної уваги, про нього ухвалюють рішення міжнародні організації, визнаючи "Вагнер" терористичною організацією. І все це дуже йому подобається. Я знаю людей і в Україні, які за будь-які гроші ладні бути в телевізорі. І Пригожин належить до них", – сказав політичний аналітик.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

Пригожин і Бахмут

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" Берховське водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, почнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує ґрунт для відходу вагнерівців. Але під час спроби Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

Також раніше Олександр Кочетков зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не буде публічно реагувати на образи з боку ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, тому що реакція означатиме визнання проблеми і те, що образили саме його. Якщо Путін почне на це якось реагувати, то цим визнає, що це було сказано проти нього, каже політичний аналітик.

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