УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Хоче в телевізор за будь-які гроші": експерт розкрив головну мету Пригожина

Альона Вороніна
14 травня 2023, 01:35
17
"Кухар Путіна" не любить бути в тіні. Йому потрібна частка публічної влади і впливу.
Евгений Пригожин, Александр Кочетков
Експерт розкрив головну мету Пригожина/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин хоче мати частку публічної влади і впливу. Він хоче бути не за лаштунками, а в центрі суспільної уваги.

Пригожин – некерований авантюрист, тому він зараз майже самостійний. Але він має силу, тому в країні-агресорці Росії його хочуть використати. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Він – авантюрист, тому некерований і майже самостійний. Таких до команди не беруть, бо невідомо, що він утне наступного дня. Але його хочуть використати. Він виявився впливовим, першим створив цю приватну військову кампанію і він має реальну силу. Тобто у нього є озброєні люди, які за командою можуть кудись піти і робити що завгодно, адже у зеків немає гальм", – зазначає політичний аналітик.

відео дня

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

За словами Кочеткова, в РФ бойовики ПВК "Вагнера" вважаються найбільш "ефективними" з-поміж інших російських окупантів, тому що їм подобається вбивати, грабувати – це їхній природний стан.

Експерт зазначає, що Пригожин хоче частку публічної влади, а не за лаштунками. Він хоче мати вплив.

"Що з цього вийде – ніхто не знає, але для нього важливий процес. Він у центрі суспільної уваги, про нього ухвалюють рішення міжнародні організації, визнаючи "Вагнер" терористичною організацією. І все це дуже йому подобається. Я знаю людей і в Україні, які за будь-які гроші ладні бути в телевізорі. І Пригожин належить до них", – сказав політичний аналітик.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

Пригожин і Бахмут

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" Берховське водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, почнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує ґрунт для відходу вагнерівців. Але під час спроби Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

Також раніше Олександр Кочетков зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не буде публічно реагувати на образи з боку ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, тому що реакція означатиме визнання проблеми і те, що образили саме його. Якщо Путін почне на це якось реагувати, то цим визнає, що це було сказано проти нього, каже політичний аналітик.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Пригожин Олександр Кочетков
Реклама

Головне за день

Зеленський виніс попередження Путіну: коли ЗСУ дійдуть до Криму, йому доведеться шукати вихід

Зеленський виніс попередження Путіну: коли ЗСУ дійдуть до Криму, йому доведеться шукати вихід

22:11 Політика
Одним махом ліквідовано півсотні окупантів: під Маріуполем пролунали сильні вибухи

Одним махом ліквідовано півсотні окупантів: під Маріуполем пролунали сильні вибухи

22:00 Україна
"Ми дуже серйозно готуємося": Зеленський анонсував перші кроки контрнаступу ЗСУ

"Ми дуже серйозно готуємося": Зеленський анонсував перші кроки контрнаступу ЗСУ

21:24 Політика
Всі головні новини

Останні новини

01:56

Новий скандал у фіналі Євробачення 2023: хто віддав Україні найвищий бал

01:35

"Хоче в телевізор за будь-які гроші": експерт розкрив головну мету ПригожинаВідео

01:07

TVORCHI підтримали рідне місто, яке обстріляли росіяни під час гранд-фіналу Євробачення 2023Відео

01:03

Учасник Євробачення прямо зі сцени прокричав: "Україно, дякую за мир у Молдові!"Відео

00:51

Чому 14 травня не можна купувати і давати хліб людям: прикмети і суворі заборониВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:31

Завдання для кмітливих: лише люди з високим IQ знайдуть помилку на зображенні дівчачої їдальні

00:14

Чому не можна складати шкарпетку в шкарпетку: несподівана відповідь здивує та приголомшить

00:13

TVORCHI підірвали гранд-фінал Євробачення-2023Відео

00:01

Абсолютна фаворитка букмекерів Євробачення 2023: Loreen показала дивні танці у фіналіВідео

Реклама
13 травня, субота
23:39

"Чого нам боятися?": Зеленський відверто відповів, чи причетна Україна до атаки на КремльВідео

23:25

"Це пожежа": Тіна Кароль шокувала всіх у фіналі Євробачення 2023Відео

23:12

Оголошено 5 знаменитостей, які увійшли до складу національного журі Євробачення-2023Відео

23:11

Вони отримали зустрічний удар там, де не чекалиПогляд

22:55

Всіх здивувала: принцеса Кейт Міддлтон зіграла на роялі у фіналі ЄвробаченняВідео

22:46

"Вам доведеться відправляти дітей на війну": Зеленський назвав країни, на які РФ хоче напастиВідео

22:43

Київське метро і Кейт Міддлтон за фортепіано: Kalush Orchestra порвали фінал Євробачення-2023Відео

22:32

Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені Євробачення 2023Відео

22:25

Джамала зі сцени Євробачення прокричала "Слава Україні"

22:11

Зеленський виніс попередження Путіну: коли ЗСУ дійдуть до Криму, йому доведеться шукати вихідВідео

22:00

Одним махом ліквідовано півсотні окупантів: під Маріуполем пролунали сильні вибухиВідео

Реклама
21:45

Євробачення-2023: онлайн-трансляція фіналу пісенного конкурсуВідео

21:25

Незамінний помічник: 5 фантастичних трюків з яблучним оцтом, які здивують наповал

21:24

"Ми дуже серйозно готуємося": Зеленський анонсував перші кроки контрнаступу ЗСУВідео

20:36

У росіян шалені втрати: ЗСУ влаштували окупантам потужну "бавовну" в КліщіївціВідео

20:04

Ви бачите кота чи мишку?: дивовижна оптична ілюзія розповість про ваші домінуючі риси

20:02

Падіння військових літаків у Брянській області - початок "контрСВО" в Росії - ПодолякВідео

19:46

"Завдання "спецоперації" йде за планом": полковник СБУ назвав несподівану версію літакопаду в РФ

19:33

"Драпаючі натовпи": Пригожин заявив, що ПВК Вагнера стріляють по військах РФ біля БахмутаВідео

19:20

Роздутий монстр Пригожин потрібен ПутінуПогляд

19:00

Небо буде під потужним захистом: Зеленський у Римі оголосив про "дуже важливі рішення"Відео

18:40

Відсоток зашкалює: у день фіналу Євробачення-2023 букмекери різко змінили ставки на переможцяВідео

18:31

Чи можна освітлювати волосся без фольги: 3 головних правила в освітленні волосся

18:23

У Брянській області зазнав аварії ще один Мі-8 окупантів Росії - соцмережіВідео

18:02

Отримав смертельне поранення під Бахмутом: у тяжких боях загинув титулований український хокеїстВідео

17:34

Любовний гороскоп на тиждень 15-21 травня: Овнам - подарунок, Водоліям - розлукаВідео

17:33

Починається вирішальна битва, повним успіхом ЗСУ стане знищення Кримського мосту - ПіонтковськийВідео

17:30

Чому не можна розпушувати землю біля огірків: більшість не здогадуються про фатальну помилку

17:16

ЗСУ поставлять печатку "Путін – дурень": Яковенко пояснив, що саме поверне війська РФ проти Путіна

17:05

"Один раз я плакав. Не вистачило сил": Залужний відверто розповів, яка ситуація довела його до слізВідео

16:44

У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиціВідео

Реклама
16:29

Фінал "Євробачення 2023" : став відомий порядок виступів артистів

16:24

Навіщо прати речі з фольгою: дієвий секрет, про який знають не всі

16:23

Жіночий гороскоп на тиждень 15-21 травня: Рибам - завдання, Овнам - відпочинок

16:23

Комісія до 50%: в українських обмінниках і банках відмовляються приймати частину доларівВідео

15:43

Земфіра подала до суду і вимагає скасувати статус "іноагента"Відео

15:27

Ураження нафтоскладу в Ровеньках на Луганщині стане ударом по військах РФ на сході - партизаниВідео

15:17

Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

15:09

ЗСУ зайшли з флангів у Бахмуті та проломили фронт на 5 кілометрів — військовий експерт

14:58

Чому в Норвегії місцеві жителі їдять оселедець 21 раз в тиждень

14:42

Зеленський прибув до Італії і зустрінеться з Папою РимськимВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти