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Допомогти Україні, але не допустити Третьої світової війни: ЗМІ назвали сценарії для Заходу

14 березня 2022, 09:11

Якщо Путіна не зупинити, він може піти на Молдову і Грузію.

США НАТО
США та НАТО шукають варіанти, як підтримати Україну, але не спровокувати масштабний світовий військовий конфлікт / ua.depositphotos.com

Західном світу в ситуації з допомогою України у війні з Росією слід визначитися, які заходи можуть бути сприйняті як ескалація відносин з Москвою. Жорстокий характер війни призводить до загибелі мирних людей, може бути геноцид. Якщо Путіна не зупинити і дозволити йому захопити Україну, він піде і далі – на Грузію та Молдову. Замість військової безпольотної зони слід було б створити гуманітарну безпольотну зону. Авіація США та НАТО також могла б заглушити російський зв'язок. Можна допомагати Києву, надаючи дані розвідки в режимі реального часу та в кібернетичній сфері.

Видання The Washington Post пише, що на Заході має виникнути розуміння щодо того, які дії можуть призвести до ескалації з РФ, і які можливості на допомогу Україні не спровокують ситуацію.

"У кінцевому підсумку ми повинні зважити небезпеку ескалації з тим, що поставлено на карту: реальна можливість — враховуючи жорстокий характер війни досі — різанини мирних жителів, яка може піднятися до рівня геноциду. І ми повинні зіставити ці небезпеки з тим, що організація Об'єднаних Націй називає "відповідальністю щодо захисту". У той час, коли допомога Україні пережити натиск Росії пов'язана з певними ризиками, існує також небезпека того, що експансіоністська агресія Путіна залишиться безконтрольною. Якщо він побачить, що НАТО сидітиме склавши руки і дозволить йому захопити Україну, він, швидше за все, розгорнеться в бік сусідніх колишніх радянських республік, що не входять до Альянсу, таких як Молдова і Грузія ( У які він вже одного разу вторгся у 2008 році)", - пише видання.

Військова безпольотна зона може призвести до конфлікту Заходу з РФ

Як вважає автор статті, деякі варіанти допомоги Україні супроводжуються ризиком. Військова безпольотна зона може призвести до ескалації – знадобиться нейтралізація будь-яких можливих загроз на землі, серед яких радіолокаційні установки і засоби протиповітряної оборони. Також буде потрібна ліквідація загроз в повітрі.

"Це вимагатиме нейтралізації будь-яких потенційних загроз на землі, включаючи радіолокаційні установки і засоби ППО, і в повітрі через встановлені обмеження. Тому це, ймовірно, призведе до конфлікту з російськими військовими частинами, у тому числі, можливо, з тими, що базуються у Росії або Білорусі", - наголошується в матеріалі.

Гуманітарна безпольотна зона

Видання вказує, що фахівці написали лист президенту США Байдену, в якому запропонували створення гуманітарних безпольотних зон. Їх пропонують створювати на основі можливих домовленостей Києва і Москви, які повинні передбачати створення безпечних коридорів для евакуації цивільних осіб із зони бойових дій.

"Росії доведеться допустити літаки НАТО для того, щоб в цих коридорах не було атак. (Росія вже пообіцяла, що атак не буде.) Враховуючи загальний характер і обмеженість цілей, такий план не потребувтиме знищення російських радарів і засобів ППО на землі. НАТО недвозначно дало б зрозуміти, що не має наміру атакувати, якщо тільки цивільне населення не наражається на небезпеку", - додала авторка.

Крім того, США і НАТО можуть піти на інші кроки послаблення панування Росії в повітрі. Авіація Заходу може заглушити російський зв'язок, надавати Києву розвідувальні дані в режимі реального часу, і допомагати дистанційно в кібернетичній сфері.

"Публічно вагаючись з приводу надання винищувачів і відразу відкидаючи навіть обмежені гуманітарні безпольотні зони, ми встановлюємо для себе непотрібні обмеження і підкоряємося Путіну у той час, коли російська армія безжально вбиває українських мирних жителів. Ми повинні пам'ятати, що кожен раз, коли Путін утримує нас від силової протидії йому, небезпека того, що він продовжить заходити занадто далеко, тільки зростає. Ми повинні бути готові піти на певний ризик зараз, щоб врятувати людські життя. Ми могли б також уберегти себе від ще більшого ризику — і жертв — пізніше", - підкреслили в WP.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово вимагав від Заходу і Північноатлантичного альянсу закрити повітряний простір над Україною. На думку українського гаранта, у країн НАТО немає єдиної позиції з цього питання, тоді як Києву терміново потрібна допомога.

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