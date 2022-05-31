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Чи загрожує Україні призупинення військової допомоги від США – відповідь посла

31 травня 2022, 05:27

Україна чітко комунікує з іншими країнами щодо того, яка зброя необхідна для захисту від РФ, і зараз призупинок з постачанням немає.

Чи загрожує Україні призупинення військової допомоги від США/ Reuters

Існує політичне рішення про надання Україні військової допомоги від США, тому призупинення постачання такої допомоги не буде.

Про це заявила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, зараз постачається озброєння, яке США надали у межах попередньо виділеної допомоги. А далі ще привезуть те, яке постачатиметься у межах нового пакету допомоги.

"США на сьогодні уже надали нам і зараз ще відвантажується військове обладнання в рамках попереднього виділення допомоги на 3,8 мільярда доларів. Після підписання президентом США Джо Байденом нового пакету допомоги на 40 мільярдів доларів у нас відкрились три нових програми, з якими ми працюємо", – розповіла Маркарова.

У межах цієї нової допомоги 23,75 мільярда доларів призначені саме на військову допомогу, каже посол.

"Тому і програма президентських виділень, і програма закупівлі – дві програми насправді дозволять нам отримувати те, що нам потрібно", – зазначає Маркарова.

Вона додала, що не заведено оголошувати, яке саме озброєння нададуть партнери до того, як вони приймуть рішення.

За словами посла України у США, наша держава чітко комунікує з іншими країнами щодо того, яка зброя нам необхідна. Так, нам потрібно більше артилерійських систем, систем залпового вогню, дронів тощо.

"Все в активній роботі, ніяких призупинок з постачанням немає", – наголосила посол.

США відмовилися дати РСЗВ великої дальності дії

Раніше повідомлялося, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270, якби вони були у ЗСУ, були б здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

Проте президент США Джо Байден заявив, що США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії.

Після заяви Байдена із заявою виступив заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв – він "подякував" президенту США і зазначив, що таке рішення нібито "розумне". Також Медведєв вибухнув новими погрозами у бік України, заявивши, нібито в разі надання Україні такої зброї Росія завдала б ударів по українських центрах прийняття рішень.

Потім з’явилася інформація, що США зараз лише розглядають можливість передачі Україні універсальних РСЗВ, рішення поки що ще не прийняте. Проте установки передадуть лише з боєприпасами меншої дальності – ті, які зможуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів.

Як пояснив радник голови ОП Олексій Арестович, українській армії підійдуть і ті ракети, які стріляють на відстань до 70 кілометрів.

Читайте також:

війна в Україні новини США оружие РСЗВ військова допомога вторгнення Росії Оксана Маркарова
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