Називала українців "фашистами": у Швеції упорота рашистка поплатилася за дикий бешкет

Євгенія Карлссон / Скріншот

У Швеції зі школи Lernia вигнали викладачку російського походження Євгенію Карлссон (дівоче прізвище - Денисова), яка влаштувала дебош, побачивши прапор України на вулицях Стокгольма.

Неадекватна рашистка зривала українські прапори з російського посольства. При цьому вона посилала прокляття на адресу українців, пише Північ.Реалії.

Неадекватна прихильниця Путіна заявила, що знищує "фашистську" символіку України. Українців же жінка назвала "тухлими фашистами, що вийшли з російського народу". А дівчині, яка знімала її на відео, почала погрожувати побиттям і словесно принижувала.

"Нам стало відомо про відео, на якому співробітник Lernia словесно накидається на іншу людину. Хочемо уточнити, що таким чином виражається людина в цей час не знаходиться на службі і не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина", — заявили у навчальному закладі, де до останнього часу викладала рашистка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку. Перед цим жінка розірвала український прапор, а на зауваження почала лаятися і ображати дівчину.

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