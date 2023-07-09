Готують пастку: РФ прибрала всі носії "Калібрів" з Чорного, Азовського і Середземного морів

Повідомляється, що в акваторії Чорного моря чергують всього 5 російських кораблів.

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Ракети "Калібр" в морі / Колаж Главред, фото Міноборони РФ, Вікіпедія

Станом на ранок 9 липня Росія вивела всі носії ракет "Калібр" з Чорного, Азовського і Середземного морів. Водночас у цих морях несуть бойове чергування 14 ворожих кораблів.

Як повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил, в акваторії Чорного моря чергують 5 російських кораблів, в Азовському – 1, а в Середземному - 8.

За добу, як зазначають у відомстві, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

відео дня

до Азовського моря - 15 суден, з них 2 рухалося в напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря - 16 суден, з них 3 рухалося в напрямку протоки Босфор;

Росіяни прибрали кораблі з ракетами Калібр / ВМС

Ракетний удар "Калібрами" по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: більше 30 будинків; більше 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

В РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії Міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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