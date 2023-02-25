"Дурість і шкідництво": Гіркін відчихвостив Путіна, який "відсиджується в кущах"

Ігор Гіркін звинуватив Володимира Путіна в боягузтві.

Ігор Гіркін накинувся на Володимира Путіна / скріншот

Російський терорист Ігор Гіркін відкрито розніс президента країни терориста Володимира Путіна за катастрофічні провали у війні.

"Стрілок" істерить через те, що господар Кремля не хоче брати на себе відповідальність за поразки окупантів.

За його словами, Путін сподівається всю провину перекласти на МО РФ і Сергія Шойгу.

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"Несусвітня дурість. І це можна назвати шкідництвом Глава держави під час війни повинен брати на себе відповідальність", — упевнений колишній ватажок терористів "ДНР".

При цьому він також звинуватив Путіна в боягузтві заявивши, що він "відсиджується в кущах".

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Раніше Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - по**ю на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка"Біс").

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