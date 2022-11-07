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Головний радник Байдена вів конфіденційні розмови з помічниками Путіна - The Washington Post

7 листопада 2022, 07:58

Джейк Салліван спілкувався з представниками Кремля, щоби знизити ризик більш широкого конфлікту навколо України та застерегти РФ від використання ядерної зброї.

Джейк Салліван
За даними ЗМІ, Джейк Салліван спілкувався з Ушаковим і Патрушевим / Фото Reuters

Головний радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван упродовж останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками російського диктатора Володимира Путіна, щоби знизити ризик більш широкого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної або іншої зброї масового знищення.

Про це пише The Washington Post з посиланням на офіційні особи США і союзників.

Чиновники заявили, що Салліван спілкувався з радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим.

"Метою спілкування був захист від ризику ескалації та збереження каналів зв'язку відкритими, а не обговорення врегулювання війни в Україні", — повідомили чиновники.

Точні дати дзвінків та їхня кількість не уточнюється. Також не повідомляється, чи були вони результативні.

Відповідаючи на запитання, чи брав участь Салліван у нерозголошених розмовах з Ушаковим або Патрушевим, спікер Ради національної безпеки Адрієн Уотсон сказала: "Люди стверджують багато речей" і відмовилася від подальших коментарів.

Кремль не відповів на запит WP про коментар.

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном та будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня, коли він розмовляв з Патрушевим.

Кілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв'язку з Росією, хоча інші чиновники вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному і військовому середовищі не будуть плідними.

Деякі колишні американські чиновники заявили, що Білому дому було корисно підтримувати контакти з Кремлем, оскільки американо-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни.

"Я вважаю, що завжди важливо, особливо для країн, що володіють ядерною зброєю, підтримувати відкриті канали зв'язку, щоб допомогти зрозуміти, що думає кожна сторона, і таким чином уникнути можливості випадкової конфронтації або війни", — сказав Іво Даалдер, який обіймав посаду представника США, посла при НАТО під час адміністрації Обами.

"Радники з національної безпеки є найближчим каналом в Овальний кабінет, не залучаючи президента безпосередньо до цього каналу зв'язку", — додав він.

Як повідомляв Главред, 4 листопада радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приїхав до Києва. Його візит був незапланованим. Під час свого візиту Салліван поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. У ЗМІ повідомляють, що Салліван передав Зеленському всю інформацію, пов'язану з новим пакетом військової допомоги, яку США передають Україні.

Салліван заявляв, що Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Інші новини:

війна в Україні новини США ядерна зброя Джейк Салліван війна Росії та України
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