Стан Шойгу погіршився: росіянам показали старе відео зі зниклим міністром оборони

Шойгу / Reuters

Росіянам показують старе відео з міністром оборони РФ Сергеем Шойгу, щоб довести, що він продовжує працювати.

"Сьогодні показали ролик з Шойгу за 11 березня. Демонструють народу, що "пацієнт живий і здоровий. Однак стан Шойгу погіршився. Він досі перебуває у військовому госпіталі імені Бурденка", - написав радник міністра МВС Антон Геращенко в Telegram.

Після таємничого зникнення Шойгу росіяни переполошилися.

Відсутність міністра оборони під час "успішної" війни дуже натякає на те, що в Кремлі йде "переполох".

23 березня тимчасово виконуючим обов'язки Міністра оборони став генерал Дмитро Булгаков. Про це свідчить наказ.

У документі вказав, що пропагандисти повинні створити нібито фото і відеозаписи за участю Шойгу. Вони повинні демонструвати людям, що міністр перебуває на своєму робочому місці.

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Що відомо про зникнення Сергія Шойгу

Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

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