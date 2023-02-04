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Боєць ЗСУ відверто відповів, чи погіршить ситуацію на фронті нова хвиля мобілізації в РФ

4 лютого 2023, 17:20
Карась зауважив, що росіяни вже розуміють, що їхні справи усе гірше – у РФ розконсервовують радянський мотлох, є величезні проблеми з боєприпасами.
Боєць ЗСУ відверто відповів, чи погіршить ситуацію на фронті нова хвиля мобілізації в РФ
Карась розповів про нову хвилю мобілізації в РФ / УНІАН, ua.depositphotos.com

Нова хвиля мобілізації в країні-агресорці Росії не нескінченна, а усі розмови росіян щодо збільшення російської армії до півтора мільйона осіб – це лише балачки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

"У цілому динаміка для нас позитивна. Бо незважаючи на те, що про це говорять наші поважні люди, самі росіяни-реалісти (кожен у армії РФ, хто розповідає погані новини саме реаліст) реагують на західне озброєння для України уже не зі стриманим песимізмом. Бо вони розуміють, що їхні справи усе гірше – у РФ розконсервовують радянський мотлох, є величезні проблеми з боєприпасами, а Україні Байден пообіцяв мільйонами снаряди 155 калібру, танки у значній кількості", - розповів Карась.

Військовослужбовець ЗСУ підкреслив, що є ще частина новин, які нас ще чекатимуть взимку і навесні, по яких зараз тривають обговорення останніх "галочок" домовленостей.

"Тому я не думаю, що ЗСУ за такої масовості можна буде здивувати 400 тисячами мобілізованих. Це буде важка битва, але розгром такого угруповання точно призведе до хаосу усередині Росії. У них зараз обстановка дуже накипає – ми бачимо і придворні розборки, і зняття табу щодо критики Путіна, і відгуки про російський Генштаб. Усе це – дуже серйозні дзвіночки, тому що у тоталітарній державі дуже висока залежність від "пахана" та буремних настроїв. Бо усередині Росії недемократичний процес конкуренції – багато хто там Путіна з радістю подушив, щоб виграти час і пересісти на потоки. У Росії ніхто не задоволений тим, що відбувається. Тому ЗСУ у цілому будуть готові до будь-якого розвитку ситуації, крім якихось екстраординарних. Те, що не прийде якесь обладнання, ми виключаємо, бо це стратегічний процес", - зауважив він.

Ба більше, Карась підкреслив, що по багатьох наших підрозділах він бачить підготовку фундаментальних процесів. Нові розробки (у тому числі українські), модернізація радянського обладнання, засобів ураження, розвідки. За його словами, якщо це триватиме у такій перспективі, як зараз, і росіяни відтягнуть свій наступ, наприклад, на квітень, це буде зовсім інша історія.

"Я бачу, що всередині України, і в ЗСУ, і в бізнесі прокинулося багато креативних людей, які роблять усе для того, аби ми були набагато ефективнішими. Попри те, що у ЗСУ є радянський шлейф, нові процеси та явища, які виникають, дозволять мати перевагу над противником на полі бою, незалежно від його кількості. На щастя, поки що росіяни дуже тут від нас відстають. Головне, щоб так було і надалі. Якщо так буде, то я повністю вірю у прогнози, які ми бачили – вони, можливо, і не надто позитивні, але я дозволю повірити у те, що весна (хоч лютий і березень будуть важкими, але війну не можна оцінювати у періоди тижня-двох, треба брати хоча б піврічний діапазон), зокрема, результати перемелювання противника і просування у напрямку перемоги, ми побачимо до травня. Поки що я ставив би нам тверду четвірку за пʼятибальною шкалою", - зазначив Карась.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Росія готує нову хвилю мобілізації

Раніше в Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

Як зазначив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, президент РФ Володимир Путін навряд чи ризикне оголосити загальну мобілізацію. У такому випадку він покаже неефективність своїх дій на початку "спецоперації". За його словами, найімовірніше, мобілізація у РФ буде відбуватися приховано під прикриттям весняного призову.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у РФ мобілізаційний ресурс на сьогодні становить близько 100 тисяч людей на місяць. Експерт припускає, що по 100 тисяч людей на місяць влада Росії зможе зібрати у тому разі, якщо почне проводити репресивну масштабну мобілізацію.

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