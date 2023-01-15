"Я чекаю більшого": Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні

Важливо, щоб Україна отримала зброю, необхідну для перемоги над російським агресором, підкреслив генсек НАТО.

Столтенберг анонсував збільшення поставок важкого озброєння Україні / 93-я ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчим часом західні країни збільшать поставки важкого озброєння Україні. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

"Нещодавні обіцянки про надання важкої бойової техніки є важливими - і я чекаю більшого у найближчому майбутньому", - зазначив він.

Відповідну заяву Столтенберг зробив напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання озброєнь Україні. Засідання відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Генсек НАТО також підкреслив, що "ми перебуваємо у вирішальній фазі війни". Тому, за його словами, важливо, щоб Україна отримала зброю, необхідну для перемоги над російським агресором.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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