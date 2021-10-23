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Швидкий запуск ПП-2 під загрозою зриву: у ФРН пояснили терміни сертифікації труби Газпрому

23 жовтня 2021, 05:12

Німецький регулятор розглядає заявку України на участь у сертифікації проекту Північний потік-2.

Північний потік-2
Сертифікація ПП-2 може затягнутися на декілька місяців / Reuters

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) веде перемовини з консорціумом Nord Stream 2 AG. Сертифікація проекту Північний потік-2 може затягнутися на декілька місяців, оскільки рішення Берліна має бути затверджене Єврокомісією. При цьому регулятор очікує від компанії-оператора трубопроводу надання документів, які гарантують дотримання європейських норм до запуску магістралі.

Як повідомляє Голос Америки, регулятор припускає ситуацію, за якої сертифікація компанії-оператора трубопроводу може затягнутися на декілька місяців. Рішення Німеччини про надання газопроводу ПП-2 дозволу на роботу також має бути затверджене Єврокомісією.читайте такожСША завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2

Крім того, уточнюється, що BNetzA також вивчає заявки на участь у сертифікації магістралі з боку газових компаній України.

Федеральне мережеве агентство має завершити процес сертифікації ПП-2 до початку січня і стежить за тим, щоб компанія-оператор виконала всі вимоги ще до запуску трубопроводу.

"Ми ведемо перемовини з Nord Stream 2 AG і очікуємо, що будуть надані необхідні гарантії. Ми уважно стежимо за дотриманням нормативних вимог", - підкреслюється у повідомленні.

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Запуск Північного потоку-2

Голова Газпрому Олексій Міллер 10 вересня зробив заяву про те, що спорудження трубопроводу Північний потік-2 завершено. Роботи закінчилися о 8:45 за київським часом.

Велися розмови про те, що Газпром спробує запустити Північний потік-2 ще до сертифікації магістралі. Однак у Федеральному мережевому агентстві Німеччини – регуляторі, який сертифікує газопровід – попередили Nord Stream 2 AG про те, що компанії загрожує покарання у тому випадку, якщо відбудеться спроба ввести трубу до експлуатації перед отриманням проектом всіх документів для дозволу на роботу.читайте такожЗапуск ПП-2 призведе до удару по Польщі, Україні та ЄС: Варшава винесла свій вердикт щодо труби Газпрому

4 жовтня в Газпромі оголосили про старт заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2. Нитку наповнювали паливом для того, щоб забезпечити оптимальний тиск в трубі з метою її тестування в подальшому.

5 жовтня німецький регулятор BNetzA звернувся до компанії Nord Stream 2 AG з проханням надати всі документи, згідно з якими проект ПП-2 зобов'язується дотримуватися європейських енергетичних норм.

Віцепрем'єр російського уряду Олександр Новак 14 жовтня сказав, що проект Північний потік-2 практично готовий до запуску.

Журналісти американського видання Politico дізналися про те, що адміністрація Байдена не планує перешкоджати введенню до експлуатації Північного потоку-2 за допомогою санкцій. Згідно з даними ЗМІ, під час каденції чинного господаря Білого дому обмежень щодо магістралі не планується.

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новини Німеччини Nord Stream Північний потік-2
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