"Чітко дала зрозуміти": у Гарріс зробили важливу заяву щодо підтримки України

Камала Гарріс говорить про те, що продовжуватиме підтримувати Україну, наголосив Джиммі Панетт.

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Камала Гарріс заявила про підтримку України / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/neelam279, Facebook/KamalaHarris

Віцепрезидентка США, кандидатка від демократів Камала Гарріс у разі перемоги на президентських виборах буде й надалі підтримувати Україну у війні проти країни-агресора РФ.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" член Палати представників США та соратник від Демократичної партії Джиммі Панетт, який є соратником Гарріс.

"Маємо двох кандидатів у президенти. Одна чітко дала зрозуміти, яка в неї позиція, коли йдеться про підтримку України. Інший, який явно вагався і буквально цього тижня не зміг відповісти на запитання, коли йшлося про те, чи має Україна перемогти, чи ні", - нагадав конгресмен.

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За його словами, Гарріс чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях, спрямованих на досягнення успіху та зауважила, що нинішня адміністрація Байдена поступово змінює свою позицію у світлі посилення підтримки Києва.

"Потрібен певний процес, але вони (працівники адміністрації Байдена. - Ред.) проходять через відповідні ітерації, щоб дійти до "так". І я вірю, що саме так буде і з Камалою Гарріс", - додав Панетт.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом. Президент відповів на запитання про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про свій план перемоги. Графік плану перемоги, який наступного тижня буде презентовано під час поїздки до США, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України в жовтні-грудні.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США, де, зокрема, проведе переговори з президентом США Джо Байденом і представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.

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