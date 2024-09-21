УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Чітко дала зрозуміти": у Гарріс зробили важливу заяву щодо підтримки України

Олексій Тесля
21 вересня 2024, 20:23
110
Камала Гарріс говорить про те, що продовжуватиме підтримувати Україну, наголосив Джиммі Панетт.
Гарріс
Камала Гарріс заявила про підтримку України / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/neelam279, Facebook/KamalaHarris

Віцепрезидентка США, кандидатка від демократів Камала Гарріс у разі перемоги на президентських виборах буде й надалі підтримувати Україну у війні проти країни-агресора РФ.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" член Палати представників США та соратник від Демократичної партії Джиммі Панетт, який є соратником Гарріс.

"Маємо двох кандидатів у президенти. Одна чітко дала зрозуміти, яка в неї позиція, коли йдеться про підтримку України. Інший, який явно вагався і буквально цього тижня не зміг відповісти на запитання, коли йшлося про те, чи має Україна перемогти, чи ні", - нагадав конгресмен.

відео дня

За його словами, Гарріс чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях, спрямованих на досягнення успіху та зауважила, що нинішня адміністрація Байдена поступово змінює свою позицію у світлі посилення підтримки Києва.

"Потрібен певний процес, але вони (працівники адміністрації Байдена. - Ред.) проходять через відповідні ітерації, щоб дійти до "так". І я вірю, що саме так буде і з Камалою Гарріс", - додав Панетт.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом. Президент відповів на запитання про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про свій план перемоги. Графік плану перемоги, який наступного тижня буде презентовано під час поїздки до США, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України в жовтні-грудні.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США, де, зокрема, проведе переговори з президентом США Джо Байденом і представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Камала Харріс війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Байден наказав "зрушити небо та землю" заради допомоги Україні - Білий дім

Байден наказав "зрушити небо та землю" заради допомоги Україні - Білий дім

20:09 Україна
Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

19:22 Синоптик
Усій Європі загрожує "ядерна катастрофа": Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС

Усій Європі загрожує "ядерна катастрофа": Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС

19:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Залишилися лічені дні до нової магнітної бурі: вдарить майже з 6-бальною потужністю 16407

Залишилися лічені дні до нової магнітної бурі: вдарить майже з 6-бальною потужністю

Знайти 3 відмінності між картинками зможуть лише справжні детективи: складна загадка 15943

Знайти 3 відмінності між картинками зможуть лише справжні детективи: складна загадка

Індивідуальний почерк Сирського : ЗСУ застосовують новий спосіб ведення боїв - експерт 4653

"Індивідуальний почерк Сирського": ЗСУ застосовують новий спосіб ведення боїв - експерт

Пояснення стане сюрпризом: як часто потрібно пилососити будинок - точна цифра 4075

Пояснення стане сюрпризом: як часто потрібно пилососити будинок - точна цифра

Останні новини

20:23

"Чітко дала зрозуміти": у Гарріс зробили важливу заяву щодо підтримки України

20:12

Що не можна робити 22 вересня: суворі прикмети, які не слід порушувати

20:09

Байден наказав "зрушити небо та землю" заради допомоги Україні - Білий дім

19:24

Як зробити взуття водонепроникним: ефективні способи від експертів

19:22

Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
19:20

Усій Європі загрожує "ядерна катастрофа": Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС

19:17

"України вже не буде": у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва

18:19

Удар по базі РФ із ракетами з КНДР: опубліковано супутникові знімки

18:04

Не просто БпЛА: експерт назвав зброю, якою ЗСУ атакували склад в Торопці

Реклама
17:24

У РФ десятки поранених і "двохсотих": під Маріуполем вдарили по розташуванню ворога

17:07

До двадцяти пожежних машин з Білорусі: Київ може отримати неочікувану допомогу

16:51

В небі - стовп диму, зникло світло: росіяни вдарили бомбами по Сумах

16:51

"Здатні долетіти до Москви": Шольц зробив заяву про ракети Taurus для України

16:29

Дрони СБУ уразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ – ЗМІВідео

16:22

Оксана Білозір показалася в Курській області: що робилаВідео

16:19

Ціни зросли в 1,5 рази: в Україні змінилася вартість популярного овоча

15:55

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть дзвіночок за 13 секунд: загадка на уважність

15:53

"Спочивай з миром": Валерій Залужний поділився траурною новиною - хто загинув

15:34

У Путіна готують удари по об'єктах ядерної енергетики України - МЗС

15:31

Знищено 2 тис. тонн боєприпасів: Генштаб підтвердив успішні удари по областям РФ

Реклама
15:29

Вікторія Бекхем показала, як готується до зйомок Netflix

15:21

Там могла бути ядерна ракета "Сармат": деталі про удар по складу окупантів у Тверській області

15:16

Каскадна детонація і землетрус: розвідка Британії про удар по арсеналу у РФВідео

14:59

Важливі компоненти для балістичних ракет не світять: чому Іран відмовив Росії

14:36

Окупанти отримали по зубам в Покровську: який новий напрям обрав ворог для атак

14:31

Чи можна заморозити зелену цибулю і як це зробити: лайфхак від дієтолога

14:30

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап

13:27

Навіщо потрібні осикові кілки: від чого може захистити давній оберіг

13:26

Як зробити блакитну орхідею за дві хвилини: флорист розкрила секретВідео

13:11

План перемоги України та перемовини з РФ: головні заяви Зеленського перед візитом до США

13:01

В повітря ледь не злетіли два регіони РФ: деталі про атаку на склади агресорів

12:22

Джекпот для ЗСУ та F-16: США нададуть унікальні авіабомби до літаків - Politico

12:02

Приховував Пентагон: астроном-аматор сфотографував секретний космічний корабель

11:39

Чи справді загинуло 80 тисяч українських військових: Зеленський відреагував на цифри WSJ

11:36

Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією

11:21

Що таке "чичері": мало хто знає точне значенняВідео

11:08

Як виростити сукуленти з листка: квітникарка показала найбільш "ледачий" спосіб

11:00

"Передали привіт" Путіну: США випробували ядерну ракету, здатну долетіти до РФ

10:10

США готують пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: що до нього увійде

09:46

Війська РФ на межі: ворог не може наступати одразу на трьох напрямках - ЗСУ

Реклама
09:31

РФ вночі масштабно вдарила по Україні ракетами і дронами: збити вдалося не все

09:27

Місячне затемнення у вересні: Терезам - зміни, Дівам - нові цілі, Тельцям - виконання бажанняВідео

09:20

Копіюють Гітлера: як Москва створює новий воєнний блокПогляд

08:52

Мирний план і дві вимоги Києва: названо сценарій зустрічі Зеленського і Байдена

08:42

Вогонь аж до неба: у Краснодарському краї РФ масштабно палає і детонує склад боєприпасівВідео

08:32

Як правильно мити мультиварку всередині: спосіб, який виручить кожну господиню

07:31

Обірвали життя 12-річної дитини: РФ вдарила по житловому сектору Кривого Рогу, 3 загиблихФото

06:35

Знайти 3 відмінності між картинками зможуть лише справжні детективи: складна загадка

06:09

Росія виявилися ще більш трухлявою: що сталосяПогляд

05:54

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - ланцюжок невдач, Володіям - прилив енергії

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти