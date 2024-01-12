Франція демонструє підтримку України: новий глава МЗС прямує до Києва

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вирушає до Києва з робочим візитом.

https://glavred.net/world/franciya-demonstriruet-podderzhku-ukrainy-novyy-glava-mid-napravlyaetsya-v-kiev-10532798.html Посилання скопійоване

Новий глава МЗС Франції їде в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia.org

Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прямує до Києва з робочим візитом. Він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило французьке видання французьке видання Le Figaro.

Джерела видання з оточення міністра зазначають, що Сежурне "перебуває на шляху до Києва", де відбудеться зустріч із Зеленським. Новий міністр хоче "продемонструвати підтримку Францією України проти Росії".

За даними видання, спочатку планувалась зустріч з колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але зміни в уряді призвели до нових планів.

відео дня

Візит прем'єр-міністра Британії до України

Нагадаємо, 12 січня було оголошено про візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва. Під час візиту він планує представити новий пакет військової допомоги для України.

Пізніше стало відомо, що Сунак та Зеленський планують підписати угоду про співробітництво в галузі безпеки, яка включає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку. Також Велика Британія виділить Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.

Як повідомляв Главред, президент України та прем'єр-міністр Великої Британії підписали історичну безпекову угоду, що включає гарантії у разі можливого нового нападу РФ. Зобов'язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України до НАТО і розраховані на 10 років з можливістю продовження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.