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Фіцо на межі життя і смерті: Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини

Альона Вороніна
17 травня 2024, 13:08
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Орбан сказав, що "молиться за Фіцо і хвилюється за Словаччину", бо навіть якщо словацький прем’єрміністр одужає, то він залишиться без роботи на кілька місяців.
Роберт Фицо, покушение на Роберта Фицо
Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини Роберт Фіцо/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Прем’єрміністр Словаччини Роберт Фіцо, який отримав вогнепальне поранення в результаті замаху на нього, перебуває на грані життя та смерті. Про це заявив угорський прем’єр Віктор Орбан, повідомляє Reuters. Зазначається, що про стан Фіцо Орбан сказав в ефірі угорського державного радіо.

"Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться на межі життя та смерті", – зазначив угорський прем’єр.

Також Орбан сказав, що "молиться за Фіцо і хвилюється за Словаччину", адже навіть якщо словацький прем’єрміністр одужає, то він залишиться без роботи на кілька місяців. За словами прем’єра Угорщини, усе сталося в критичний момент якраз перед виборами до Європарламенту, які відбудуться на початку наступного місяця.

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"Ми стоїмо перед виборами, які вирішать не лише питання членів Європарламенту, але й разом з виборами в США можуть визначити хід війни і миру в Європі. У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина", – сказав Орбан.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Замах на прем’єра Словаччини Роберта Фіцо – що відомо

Нагадаємо, прем’єр Словаччини Фіцо був поранений під час стрільби. У словацького прем’єрміністра вистрілили під час виїзного засідання уряду. Фіцо доправили до лікарні. Нападника затримали.

Після цього стало відомо, що нападник на прем'єра Словаччини озвучив мотиви. Чоловік, який вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ймовірно, належав до проросійської воєнізованої групи. 71-річний письменник Юрай Чинтула пояснив замах на життя прем'єра тим, що не погоджується з політикою уряду, особливо у сфері свободи слова.

Відомо, що під час стрільби одна куля пройшла через живіт Фіцо. Віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба розповів про стан Фіцо після замаху. За його словами, наразі безпосередньої загрози життю словацького прем’єра немає. Тараба зазначив, що одна з куль пройшла через шлунок Фіцо, а інша – пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування в госпіталь.

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