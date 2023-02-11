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Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти Лукашенка

11 лютого 2023, 03:10
Експерт підкреслив, що білоруський народ в останні роки продемонстрував, що він не хоче терпіти Лукашенка.
Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти Лукашенка
Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти Лукашенка / сайт Президента РБ

В останні роки народ Білорусі показав, що він не хоче терпіти свого самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Проте очікувати повстання найближчим часом там не слід, адже білоруси перебувають під страшенним тиском держави. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Білоруський народ в останні роки продемонстрував, що він не хоче терпіти Лукашенка. Але, спираючись на гроші і багнети Кремля, Лукашенко продовжує зберігати владу. Тисячі білорусів сидять у в'язницях, сотні тисяч емігрували, а решта перебувають під страшним тиском держави", - зазначив російський соціолог.

За його словами, очікувати повстання в Білорусі неможливо. Ейдаман підкреслив, що дивуватися чому білоруси не виходять на вулиці – це все одно що тому, чому радянські люди не протестували проти Сталіна.

"Зрозуміло, що будь-хто, хто тільки пікне проти влади, буде тут же знищений. До речі, це – одна з причин, з якої Лукашенко не поспішає вплутуватися у війну в Україні. Адже якби білоруська армія була відправлена в Україну, не факт, що вона не повернула б зброю проти нього самого – це було б серйозним випробуванням для режиму Лукашенка", - сказав він.

Ейдман підкреслив, що поки ситуація знаходиться в підвішеному стані, жодних протестів або будь-яких катаклізмів у Білорусі очікувати не слід.

"Але до того моменту, коли путінський режим програє війну і почне розвалюватися (це буде не одномоментний процес), підніме голову і білоруська опозиція", - підкреслив російський публіцист.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Нагадаємо, нещодавно російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман заявив, що у разі програшу Володимира Путіна в Україні, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка або вб'ють, або судитимуть. За його словами, білоруси знову піднімуться і цього разу силові структури вже не будуть намагатися підтримувати Лукашенка, тому що всі вони абсолютно продажні.

Окрім того, Ейдман зауважив, що у Білорусі, після того як тамтешній диктатор Олександр Лукашенко так чи інакше позбудеться влади, є відмінні перспективи стати європейською демократичною розвиненою країною.

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