"Захисники Білорусі - боягузи і спільники нацистів": Міхалок звернувся до білоруських військових

Сергій Міхалок / УНІАН

Легендарний рок-музикант, лідер груп "Ляпіс 98", BRUTTO і Drezden Сергій Міхалок у вкрай лютій і запеклій формі звернувся до військовослужбовців Білорусі. Відеозвернення музикант виклав на YouTube.

"Які з вас захисники Батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах - це захист?! Це ганьба! Якби справжні офіцери, колись колишні елітою РБ, про таке дізналися, зовсім скоро вони [вибивши, нецензурно - Главред]б зі своєї території всіх російських окупантів. Жодна ракета не полетіла б з Білорусі, навіть якщо для цього офіцерам довелося б загинути", ‒ сказав він.

Міхалок прямо каже - поки з території Білорусі йде обстріл України російськими ракетами, така ситуація - ганьба чистої води.

"Слухайте самі і поширюйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – труси і спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати такою, починайте з ракет. Поки йдуть обстріли, це ганьба всієї держави", - сказав музикант.

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Нагадаємо, раніше Сергій Міхалок закликав білоруських військових ні в якому разі не воювати проти України.

"Білоруси. Труси, зрадники батьківщини. Лукашенко здав нашу країну збожеволілому тирану Путіну. Ці два презервативи використовують територію Білорусі - для того, щоб атакувати братську Україну. Саме в нашій Білорусі їдуть танки, летять ракети в бік братнього народу. Зараз відбувається ще більш страшне. Зараз хочуть послати на вірну смерть наших воїнів", — заявив він.