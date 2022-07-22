Європол оскандалився через "контрабанду" зброї з України і зробив нову заяву

Європол / cr.npu.gov.ua, Вікіпедія

Після скандальної заяви про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол зробив нову заяву.

Там заявили, що повністю довіряють українському уряду.

"Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми повністю довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні Європолу.

Європол вважає, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій в минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки.

"Щодо війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", - наголошується в повідомленні.

Скандальна Заява Європолу

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

Він зазначив, що нібито в даркнеті продавався ПРК Javelin. При цьому в Європолі не виключається, що це може бути частиною російської пропаганди.

Після чого секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що очікує предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю.

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