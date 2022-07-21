У Європолі заявили про наявність даних щодо контрабанди зброї з України

У Європолі заявили про дані щодо контрабанди зброї з України / Колаж cr.npu.gov.ua, Википедия

У Європейському поліцейському управлінні отримали дані про контрабанду зброї з України. Нібито були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє Spiegel.

"Є ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинців чи терористів" - сказав речник.

У Європолі бояться, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для контрабанди в Євросоюз.

Він додав, що розслідувачі також нібито виявили "ознаки торгівлі важким військовим озброєнням".

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Раніше повідомлялося, в Україні можуть створити спеціальну комісію для відстеження зброї, яка надійшла від іноземних партнерів. Голова Офісу президента Андрій Єрмакзазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників зразки найдосконалішої зброї, серед чого американські високомобільні артилерійські системи.

Він запевнив, що вся отримана зброя проходить процес реєстрації і вже після цього відправляється на фронт. Цей процес пропонують зробити більш відкритим. Однак слід розробити оптимальну модель контролю.

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