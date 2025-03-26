Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

Еммануель Макрон оцінив імовірність введення європейських сил в Україну.

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Еммануель Макрон не виключив імовірність введення європейських сил в Україну / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

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Порушувати питання зняття санкцій з РФ ще рано

В Україні стоятимуть контингенти для забезпечення ділянок другого ешелону

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ще "занадто рано" обговорювати скасування санкцій проти РФ.

"Мир через силу не означає починати зі зняття санкцій до того, як щось буде отримано або перевірено", - сказав Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.

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Французький лідер зазначив, що питання санкцій постане, але його порушать "свого часу" в процесі встановлення міцного і тривалого миру в Україні.

"Зараз ще занадто рано <...> А наразі я бачу країну, яка зазнала нападу, яка вже зробила жест прийняття безумовного 30-денного припинення вогню, а з іншого боку - агресора, який ставить умови і навіть не прийняв цього. Ми не збираємося скасовувати санкції", - зазначив він.

Введення європейських сил в Україну

Говорячи про ймовірність введення європейських сил в Україну, президент Франції уточнив: "Це може бути миротворча операція з мандатом ООН. Але коли ми говоримо про контингент, не йдеться про лінію фронту. Тому що лінія буде проведена за результатами мирних переговорів".

Він каже, що розроблений механізм зможе діяти, щойно буде встановлено припинення вогню.

"Ми говоримо, якщо в Росії з'явиться через 3-5 років бажання завоювати Україну, щоб не повторити помилки минулого. Що ми зробимо для України? Ми будемо працювати, щоб посилити її армію". - сказав французький лідер.

При цьому він використав термін reinsurance, який означає, що на базах в Україні стоятимуть контингенти, які будуть готові, щоб забезпечувати ділянки другого ешелону в мирній зоні.

"Вони не будуть на лінії фронту, але будуть значними силами стримування в стратегічних місцях. Вони зможуть навчати військових України, забезпечувати певну логістику. І це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не тільки ЗСУ, а також наш розгорнутий контингент", - пояснив Макрон.

Він додав, що в разі прямого конфлікту міжнародний контингент отримуватиме вказівки від генштабів своїх країн, і хоча ці сили не перебуватимуть на передовій, вони виконуватимуть роль гарантів безпеки на території України.

"Це пацифістський підхід. І єдина, хто може занурити цю ситуацію в конфлікт, це Росія, якщо знову задумає піти на агресію. Ось чіткі рамки, в яких ми зараз просуваємося. Початковим текстом буде франко-британський текст, і потім у рамках цього тексту ми будемо брати на себе зобов'язання. Ці карти будуть на руках у європейців і українців на момент переговорів", - додав він.

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