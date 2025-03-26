Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

Олексій Тесля
26 березня 2025, 22:30
88
Еммануель Макрон оцінив імовірність введення європейських сил в Україну.
Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона
Еммануель Макрон не виключив імовірність введення європейських сил в Україну / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

Головне:

  • Порушувати питання зняття санкцій з РФ ще рано
  • В Україні стоятимуть контингенти для забезпечення ділянок другого ешелону

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ще "занадто рано" обговорювати скасування санкцій проти РФ.

"Мир через силу не означає починати зі зняття санкцій до того, як щось буде отримано або перевірено", - сказав Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.

відео дня

Французький лідер зазначив, що питання санкцій постане, але його порушать "свого часу" в процесі встановлення міцного і тривалого миру в Україні.

"Зараз ще занадто рано <...> А наразі я бачу країну, яка зазнала нападу, яка вже зробила жест прийняття безумовного 30-денного припинення вогню, а з іншого боку - агресора, який ставить умови і навіть не прийняв цього. Ми не збираємося скасовувати санкції", - зазначив він.

Введення європейських сил в Україну

Говорячи про ймовірність введення європейських сил в Україну, президент Франції уточнив: "Це може бути миротворча операція з мандатом ООН. Але коли ми говоримо про контингент, не йдеться про лінію фронту. Тому що лінія буде проведена за результатами мирних переговорів".

Він каже, що розроблений механізм зможе діяти, щойно буде встановлено припинення вогню.

"Ми говоримо, якщо в Росії з'явиться через 3-5 років бажання завоювати Україну, щоб не повторити помилки минулого. Що ми зробимо для України? Ми будемо працювати, щоб посилити її армію". - сказав французький лідер.

При цьому він використав термін reinsurance, який означає, що на базах в Україні стоятимуть контингенти, які будуть готові, щоб забезпечувати ділянки другого ешелону в мирній зоні.

"Вони не будуть на лінії фронту, але будуть значними силами стримування в стратегічних місцях. Вони зможуть навчати військових України, забезпечувати певну логістику. І це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не тільки ЗСУ, а також наш розгорнутий контингент", - пояснив Макрон.

Він додав, що в разі прямого конфлікту міжнародний контингент отримуватиме вказівки від генштабів своїх країн, і хоча ці сили не перебуватимуть на передовій, вони виконуватимуть роль гарантів безпеки на території України.

"Це пацифістський підхід. І єдина, хто може занурити цю ситуацію в конфлікт, це Росія, якщо знову задумає піти на агресію. Ось чіткі рамки, в яких ми зараз просуваємося. Початковим текстом буде франко-британський текст, і потім у рамках цього тексту ми будемо брати на себе зобов'язання. Ці карти будуть на руках у європейців і українців на момент переговорів", - додав він.

Введення миротворців в Україну - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, в ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні. Україна розраховує на потужну європейську військову присутність, підкреслив Ігор Жовква.

Раніше з'явилися нові дані про розміщення миротворців - будуть не тільки наземні війська. Миротворчі сили в Україні можуть включати не тільки наземні війська, а й авіацію, а також флот союзників.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну. Він розглядає варіант введення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.

Читайте також:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Еммануель Макрон війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

23:19Україна
У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

23:19Світ
"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

23:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Останні новини

00:11

Даша Астаф'єва розкрила подробиці знайомства з таємним коханим

00:02

РФ морем перевозить зброю через Босфор: експерт розкрив подробиціВідео

26 березня, середа
23:19

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

23:19

У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

23:12

"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

РФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - ЛакійчукРФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - Лакійчук
22:58

Усі розбігалися і падали на землю: РФ атакувала Харків під час футбольного матчуФотоВідео

22:46

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

22:36

В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

22:36

"Дякую всім лікарям": Злата Огнєвіч повідомила про поповнення в родині

Реклама
22:30

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

21:52

"Найтемніший період": Настя Каменських уперше висловилася про розрив стосунків

21:48

Приховала від Дональда: голлівудський актор видав пікантний секретик Меланії Трамп

21:47

Як правильно випрати килимок для миші: простий, але дуже хороший спосібВідео

21:37

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухівВідео

21:35

В ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні

21:29

Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

21:10

Прикмети 27 березня: що обов'язково потрібно спалити цього дня

21:10

"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

21:03

Чим прибрати наліт із душової лійки: найпростіший і найлегший спосібВідео

21:02

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

Реклама
20:55

Що робити з хрестом після установки пам'ятника - що можна і чого робити не можна

20:48

Сім'я Заворотнюк почала ділити спадок: що і кому дістанеться

20:31

"Це нонсенс": Єрмак назвав головну перешкоду на шляху припинення вогню

20:20

Алсу програла в суді колишньому чоловікові: що вона вимагала

20:12

Зниклі солдати США загинули неподалік кордону Литви з Білоруссю - ЗМІ

20:08

"93-й Квартал": де зараз проходить військову службу комік Ігор Ласточкін

20:00

Деталі режиму тиші та зміна позиції Європи: головні новини України (дайджест)

19:40

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

19:32

Чому в Польщі не можна рвати бузок – закон і народні прикмети

19:28

Як можна відмити каструлю зовні від нагару: простий і цікавий спосібВідео

19:25

F-16 б'ють росіян ракетами на території РФ: український пілот розкрив деталіВідео

19:12

"Американцям байдуже": експерт розповів, яка доля портів Одеси та МиколаєваВідео

19:10

Саме час для маленької переможної війниПогляд

18:55

США не включили пункт про відповідальність за порушення Росією режиму тиші - Подоляк

18:22

В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

17:51

Як відмити духовку народними методами: спосіб, який порадує господиньВідео

17:46

Що можна зробити зі старого варення - як використати без ризику для здоров'я

17:31

Дуже смачний паштет із 1 банки секретної начинки: рецепт просто фантастичний

17:31

Удари по прикордонню та захід ДРГ: росіяни хочуть прорватись в ще одну область

17:31

"F-18 стартують": з'явився повний текст секретного чату команди Трампа в SignalФото

Реклама
17:18

Європа відмовилась від ідеї миротворців в Україні та пропонує альтернативу - ЗМІ

17:04

Як "назавжди" вивести бур'ян: названо два прості, але надефективні способи

16:40

Будівництво Національного меморіального кладовища: "Автострада" поскаржилась в АМКУ щодо дискримінаційних вимог тендеру

16:38

Допомога на оплату комунальних послуг: як отримувати 450 гривень щомісячно

16:14

Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню"

16:12

Ціни підскочили на 17%: скільки цьогоріч українцям обійдеться великодній набір

16:08

Померла Каркуша з "На добраніч, малюки!"

16:05

Як прибрати товстий шар нагару на сковороді: простий і дуже ефективний спосібВідео

16:01

В ЄС назвали умову для зняття санкцій з РФ: на що має піти Путін

15:55

1+1 media та Kozak Siromaha здійснили мрію хлопчика, чий батько героїчно захищав Україну

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти