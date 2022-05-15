"Європа аплодує стоячи": Захарову "бомбить" від виступу Kalush Orchestra

Захарову "бомбить" від виступу Kalush Orchestra / скріншот

Поки українці та решта цивілізованого світу радіють перемозі Kalush Orchestra на Євробаченні-2022, все більше росіян бризкають жовчю.

Не стрималася і офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. У своєму Telegram-каналі вона спробувала якось образити український колектив, але вийшло це у неї не дуже.

"Погодьтеся, без перемоги України на Євробаченні картина того, що сталося з цією країною була б не повною. Національні костюми і музичні інструменти, дві Баби яги на струнних, брейк-данс і кричалки про Азов-сталь", - цинічно написала Захарова.

З ноткою іронії і туги, що Росію не допустили до пісенного конкурсу, вона додала: "Європа аплодує стоячи".

читайте також"Kalush, як ви і просили": Росія "привітала" Україну з перемогою на Євробаченні 2022Тим часом у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022. Там вважають, що Kalush Orchestra повинні були дискваліфікувати за заклик врятувати Маріуполь, які бомблять росіяни.

Раніше свою "експертну" думку з приводу Євробачення озвучила Тіна Канделакі. Вона вважає конкурс і його результат фейком.

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