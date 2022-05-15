"Далі" Оскар" Зеленському?": Канделакі обурюється через перемогу України на Євробаченні-2022

Канделакі обурюється через перемогу України на Євробаченні-2022 / колаж Главред

Перше місце групи Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 не дає спокою росіянам. Колектив отримав 631 бал - це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів.

Черговим "експертом" у пісенному конкурсі виступила Тіна Канделакі. Вона вважає "Євробачення" і його результат фейком.

"Так можна заздалегідь дати Україні всі призи, починаючи від "Оскара" Зеленському і закінчуючи перемогами на Олімпійських іграх. У цьому світі можна звести з розуму цілу націю, привчивши її до того, що всі їй повинні. Експеримент з BLM був, мабуть, розминкою. Дочекаємося ж, коли американцям і європейцям запропонують схиляти коліно перед українцями", - заявила Канделакі.

Швидше за все, її істерика пов'язана не стільки з перемогою України в конкурсі, а відсутністю в ньому Росії.

Євробачення-2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Читати також"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

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