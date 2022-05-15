"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022

У Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022/ скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

У Турині завершився фінал конкурсу Євробачення-2022 , де перемогу здобула Україна. Група Kalush Orchestra отримала 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів.

Тріумф українців не залишився без уваги росіян.

Так, в одному з найбільших російських Telegram-каналів вважають, що Kalush Orchestra повинні були дискваліфікувати за заклик врятувати Маріуполь, які бомблять росіяни.

А ось організатори Євробачення - 2022 так не вважають, адже в іншому випадку Європейському мовнику доведеться анулювати результати голосувань і за ряд інших країн.

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Відзначився і головний пропагандист Кремля. Представниця Польщі під час трансляції просто показала знак "мир", а російський пропагандист Соловйов: "ви подивіться, вона зіганула".

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Звичайні росіяни в мережі також почали "піниться". Їх реакція безцінна.

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У коментарі до українського ведучого Андрія Бєднякова також навідалися "дотепні" росіяни, але він знайшов, що їм відповісти.

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А ось українці святкують перемогу Kalush Orchestra. У мережі публікують меми і вибирають місто, для проведення Євробачення-2023.

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Євробачення-2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

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