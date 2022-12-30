'Це провокація': у Білорусі істерять через падіння ракети С-300 біля кордону з Україною

У Міноборони Білорусі заявили про те, що ракета С-300, яка впала в Брестській області, нібито може бути "навмисною провокацією України".
За словами начальника білоруських зенітних ракетних військ Кирила Казанцева, Мінськ розглядає кілька версій події.
"Як зазначалося раніше, в Іванівському районі засобами протиповітряної оборони була уражена ціль, що прилетіла з українського боку. За цим інцидентом залишаються питання, і ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України",-заявив Казанцев.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Білорусі заявили про те, що не півдні країни звалилися уламки ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.
У РБ вже створили комісію фахівців з числа співробітників слідчого комітету і Міністерства оборони, яка встановлює причини падіння, повідомляють пропагандисти БелТА.
При цьому називають 2 версії того, що сталося: "Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний недавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в ту сторону", і збиття ракети "в результаті роботи систем ППО Білорусі".
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