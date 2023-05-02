'Це звичайний старий дід': у Мережі іронізують над Путіним, який потрапив у словесний конфуз

На зустрічі з айтівцями російський диктатор явно втратив хід думки та нагромадив речення, використовуючи лише слова "зрозуміло" і "незрозуміло".

https://glavred.net/world/eto-obyknovennyy-staryy-ded-v-seti-ironiziruyut-nad-putinym-kotoryy-popal-v-slovesnyy-konfuz-10467262.html Посилання скопійоване

​ Путін осоромився на публіці / скріншот ​ / скриншот

Російський диктатор Володимир Путін потрапив у курйозну ситуацію на зустрічі з представниками організацій в області безпілотних авіаційних систем. Було очевидно, що йому складно сформулювати думку, тому він нагромадив речення, використовуючи лише слова "зрозуміло", "незрозуміло" і "розуміння". Відео з конфузом Путіна було опублікували в мережі.

Один з учасників зустрічі спробував пояснити Путіну, чому російські технології відстають від американських і чому РФ в цьому плані залежить від США.

"Вся система, яка сьогодні сформована, вона працює на американському стеку мережевих протоколів. Тому ми інформаційно залежні постійно", - сказав президенту країни-агресора айтівець.

відео дня

При цьому Путін нервово крутив в руках ручку і явно не дуже розумів, про що йде мова. Потім диктатор видав сумбурну промову.

"Колеги зараз говорили про ті труднощі, які заважають йти вперед. Вони зрозумілі... але незрозуміло... так, до речі, і зрозуміло ... хотів сказати незрозуміло, як їх долати, але і це зрозуміло. Потрібно лише спільне розуміння того, що подолання цього вкрай важливо для розвитку цієї галузі", – заявив Путін.

У Мережі не упустили можливості поіронізувати. Користувачі пишуть:

"Скажіть, ось цей маразматик і є великий геополітик та єдина надія Росії?"

"Гігант думки, батько російської демократії"

"Вова Путін і в молодості не блищав розумом, Ютуб є, можна освіжити пам'ять"

"Все, він поплив, звичайно"

"Це звичайний старий дід. Причому явно прогресує недоумство"

Путін хворий - що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що у нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко і, сподіваюся, що дуже скоро", - сказав Буданов січні 2023 року.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Інші новини: