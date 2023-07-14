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"Це розпочнеться дуже скоро": Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ

Аліна Дембіцька
14 липня 2023, 23:13 оновлено 14 липня, 23:15
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Після невдалого заколоту Пригожина ситуація всередині РФ продовжує накручуватись, і цей процес не зупиняється, підкреслив Данілов.
'Це розпочнеться дуже скоро': Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ
Данілов анонсував неминучий процес фрагментації РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава кремлівського режиму Володимир Путін запустив процес фрагментації країни-агресорки Росії, розпочавши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов

Як зазначив Данілов в інтерв'ю ТСН.ua, після невдалого заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина ситуація всередині РФ продовжує накручуватись, і цей процес не зупиняється.

"Нагрів іде всередині Росії. Вони зараз як можуть все це блокують... Я можу сказати, це хвора країна, в якої вже не лишилося нічого, щоб мало відношення до людяності... Там чекають часи, коли почнуться всі ці процеси. Єдина проблема, що Захід до цього не готовий... Ми попереджали ще після 24 лютого, що Захід має бути готовим до фрагментації Росії... Фрагментацію Росії розпочав Путін 24 лютого", - заявив секретар РНБО.

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Данілов підкреслив, що процес розпаду Російської Федерації розпочнеться дуже скоро і всі повинні бути до цього готовими.

Розвал Російської Федерації

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розбрат у Кремлі - не спектакль, Пригожин влаштує розвал Росії. За його словами, Пригожин першим усвідомив майбутній крах російської верхівки і здатний спровокувати смуту і заколот в країні-агресорці Росії. Російський директор Володимир Путін більше не зможе нікому передати владу.

Військовий експерт Михайло Притула розповів, як "нокаутувати" Путіна. Він вважає, що процес розпаду Росії вже почався. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Як зазначив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, уже є перша ознака початку розвалу РФ. За його словами, очевидно, що "центр" не керує ситуацією, яка відбувається в Росії. А якщо "центр" не керує ситуацією, то система не витримує і починає валитися на очах.

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