"Це лише відтягує вирок РФ": ексдепутат Держдуми пояснив, яку планку не готовий переступити Путін

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов пояснив, яку планку не готовий переступити Путін/ УНІАН, Главред

У країни-агресорки Росії є певна межа у кількісті загиблих окупантів на війні проти України, яку вона не захоче переступити. Проте ситуація розгортається так, що до цієї межі ніхто навіть доходити не буде.

Кремлівська верхівка розуміє, що їм потрібно діяти так, щоб не спровокувати проти себе населення своєї ж країни. Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Є певні речі, про які ми можемо сказати гарантовано – мовляв, вище цього неможливо, і поставити якусь планку, наприклад, мільйон. Але насправді все відбудеться набагато раніше, ніж ця планка буде досягнута. У Росії ж теж не дурні сидять, у всякому разі, не повні дурні, і вони прагнуть діяти таким чином, щоб не спровокувати людей", – зазначає Пономарьов.

Саме тому російський диктатор Володимир Путін відправляв на війну проти України першочергово солдатів із віддалених республік.

"Тому вони відправляли, перш за все, солдатів із національних республік, де інакше влаштована структура суспільства – це річ в собі, яка не поширюється на інші регіони, жителів сіл, дрібних населених пунктів, коли суто статистично кількість загиблих, які повертаються туди, не стає помітною, як масовий процес. Що б сталося, якби це були москвичі?", – пояснює ексдепутат Держдуми РФ.

Проте така тактика Кремля щодо окупантів, яких вони відправляють на війну проти України, лише відтягує вирок, який уже винесений путінському режиму, каже Пономарьов. Він зазначає, що цей вирок обов'язково буде приведений у виконання. За його словами, це може статися уже найближчим часом, адже ми вже перебуваємо в кінці цього процесу.

Раніше Пономарьов розповідав, що російський диктатор Володимир Путін може дати наказ бити ракетами не лише по українських теплоелектростанціях. Крім ТЕС, окупанти можуть атакувати мости, лінії зв’язку та енергетичні лінії.

Також раніше ексдепутат Держдуми зазначив, що ймовірність застосування путінським режимом тактичної ядерної зброї проти України невисока. За його словами, застосування ядерної зброї нічого не дасть РФ у військовому плані, а ось ризиків для Путіна створить дуже багато.

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