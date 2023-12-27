"Є запас міцності й дурного м'яса": Сотник оцінив шанси Путіна вести довгу війну

Україна потрібна РФ як "кормова база, щоб віджати і перетворити в таке саме болото", вважає Олександр Сотник.

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Олександр Сотник сказав, що у Путіна з'явилося дуже багато важелів впливу і залякування / Колаж: Главред, фото: скріншот

Журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник пояснив, чи вистачить ресурсів у країни-агресора РФ, щоб вести тривалу війну в Україні.

За його словами, передусім потрібно зрозуміти, про які ресурси йдеться.

"Якщо в Росії скінчиться їжа, вони просто перейдуть на підніжний корм. Там вже готують населення до того, що треба буде харчуватися мохом і ягелем, а виживати доведеться самим. Їм кажуть так: батьківщина – перш за все. Ось ця Батьківщина-маньячка, яку росіянам потрібно рятувати, воювати і відстоювати її інтереси, ризикуючи власним життям. А далі скажуть: нічого страшного, перейдете на триразове харчування – понеділок, середа і п'ятниця. Все буде нормально у вас, не здохнете. Он, як на фронті корячаться - ось там помирають за Батьківщину, а ви тут що? Бач, ниють, на фронт захотіли?", - сказав Сотник в інтерв'ю Главреду.

Журналіст зазначив, що зараз у Путіна і його поплічників з'явилося дуже багато важелів впливу і залякування. Наприклад, кримінальна стаття за русофобію. Ще один важіль - загроза відправки на фронт. Такі загрози спрацюють завжди.

"ГУЛАГ зараз там розквітає", - сказав Сотник.

Крім того, в Росії йде відкат до військового комунізму, і, можливо, вже в 2024 році ми побачимо ознаки і натурального обміну.

"Адже зникнення яєць - тільки перша ластівка. Закидають зараз, наприклад, яйцями Ердогана або іншими, але проблема буде вирішена лише тимчасово. А потім зникне що-небудь ще. І це тільки початок параду дефіциту продовольства, далі це відбуватиметься неминуче", - вважає журналіст.

Сотник додав, що в Росії з часом може початися голод.

"Буде безкормиця, дефіцит. Вони вкрали підприємства та обладнання, з якими треба працювати. Обладнання потрібно обслуговувати - міняти запчастини, які вже ніде не знайти. Треба встановлювати програмне забезпечення, яке теж ніде взяти. І ось стане все у них вже через півроку. А далі вже нічого не буде, але вони про це і не думають. Тому що бандити - це взагалі не про мізки. Вони про вбивство і грабіж", - сказала він.

Україна ж потрібна РФ як "кормова база, щоб віджати і перетворити в таке ж болото", вважає Сотник.

"Пішов Захід - прийде Китай, але не в якості партнера, а як експансіоніст. Наслідки будуть вже дуже скоро. А поки що у Путіна є запас міцності і, що найголовніше, запас дурного м'яса", - резюмував він.

Дивіться інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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