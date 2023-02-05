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Росія готує масштабний наступ на Україну в найближчі 10 днів - FT

5 лютого 2023, 23:56
Аналітики вважають, що ймовірна точка для нового російського наступу знаходиться на заході Луганської області в районі Кремінної і Лиману.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ, війська РФ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас.

Як повідомляє видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

Аналітики вважають, що ймовірна точка для нового російського наступу знаходиться на заході Луганської області в районі Кремінної і Лиману, міста, звільненого українськими військами в ході контрнаступу восени минулого року. За словами західних аналітиків, Росія вже кілька тижнів збирає там сили.

Український військовий радник сказав, що відновлення російської атаки, ймовірно, буде очолено елітними підрозділами.

"До цього потрібно поставитися серйозно. Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів і шкільні вчителі", - йдеться в повідомленні.

За словами співробітника військової розвідки України Андрія Черняка, президент Росії Володимир Путін наказав своїм збройним силам повністю захопити Донецьку і Луганську області до березня.

Велика частина боїв в останні тижні відбувається навколо Бахмута, де українські війська захищають місто від захоплення Росією.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупанти РФ готуються максимально загострити ситуацію на війні Росії проти України. Як вважає чиновник, до 24 лютого, річниці повномасштабного нападу, росіяни будуть намагатися показати своєму населенню нібито "перемоги".

Глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що агресор Росія мобілізувала вже 500 тисяч осіб. Міністр не виключив наступу загарбників до 24 лютого. На його думку, окупанти можуть наступати на Донбасі та півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Путін може піти в наступ на Україну в березні-квітні. Згідно з його точкою зору, Москва буде домагатися вже не "перемоги", а поліпшення становища своїх військ на полі бою. Кремль спробує просунути "переговори", які хотів би організувати в травні.

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війна в Україні війна на Донбасі війна Росії та України
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