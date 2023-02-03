Ворог збирає сили: в ОП попередили про загрозу наступу окупантів

Окупанти РФ "накопичили остаточний фінальний ресурс", підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк не виключив загрозу нової атаки окупантів РФ / Офіс президента України, Міноборони РФ

Російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"І ми розуміємо – де, що, які накопичення, куди вони будуть йти, як вони будуть йти. Це все зрозуміло. Ми не бачимо, наприклад, сьогодні формування більш-менш зрозумілого угруповання в Білорусі, не бачимо більш-менш зрозумілого угруповання на Південному напрямку. Бачимо де бачимо. Але між тим. Все контролюється. Це не означає, що буде легкий період", - розповів він в інтерв'ю Каналу 24.

Представник ОП підкреслив, що окупанти "накопичили остаточний фінальний ресурс".

"Для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений він.

Подоляк додав, що окупанти розуміють: "Є можливість переламати хід війни, яка негативно для них розвивається. Ось це вони будуть робити".

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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