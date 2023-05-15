На президентських виборах у Туреччині ніхто не переміг: оголосили другий тур

14 травня у Туреччині відбулись президентські вибори. У лідери вийшли чинний президент Реджеп Таїп Ердоган та Кемаль Киличдароглу.

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У Туреччині оголосили другий тур виборів / колаж Главред: фото: УНІАН, скріншот: hurriyetdailynews.com

Вища виборча рада (YSK) Туреччини офіційно оголосила про проведення другого туру президентських виборів. Другий тур відбудеться 28 травня, оскільки перший тур не визначив переможця.

Очільник YSK Ахмет Єнер заявив, що на цей час пораховані майже усі голоси, віддані у першому турі. Явка склала 88,92%, а за кордоном – 52,69%, про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Згідно з результатами, жоден із кандидатів у президенти не отримав достатньо голосів для того, щоби бути обраним. Прийнято рішення проводити другий тур виборів 28 травня, як передбачає відповідне законодавство", – заявив Єнер на брифінгу.

відео дня

Дивіться відео про оголошення результатів виборів у Туреччині:

Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган отримав у першому турі 49,51% голосів – лиш трохи менше, аніж необхідно для перемоги (50% +1 голос). Його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу здобув 44,85%. Третій кандидат, Сінан Оган, набрав 5,17%, і менше 1% голосів встигли надійти за Мухаррема Індже, який за кілька днів до виборів зняв свою канидатуру.

Ахмет Єнер оголосив, що від сьогодні починається кампанія 2 туру. Громадяни Туреччини за кордоном знову зможуть проголосувати у країні перебування між 20 і 24 травня.

Вибори у Туреччині

Нагадаємо, що жоден із кандидатів в президенти Туреччини не набрав 50%. За останньою інформацією лідирує чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган з результатом 49.41%.

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту. Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Раніше повідомляли, що у президента Туреччини Ердогана стався інфаркт. Як повідомляли турецькі ЗМІ, президент нібито госпіталізований у важкому стані.

Дивіться відео про, хто має перевагу на президентських виборах у Туреччині:

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